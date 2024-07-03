Dilan Polat için üç ayrı suçtan 27 yıl hapis talebi
Başsavcılık, Dilan Polat hakkında üç ayrı suçtan 27 yıl hapis cezası istedi.
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Dilan Polat ve Engin Polat hakkında hazırlanan soruşturma tamamlandı.
Habertürk'ün haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.
İddianamede Dilan Polat'ın örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahis suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.