Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme: Cezaevleri ayrıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı soruşturma kapsamında, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan şüphelilerden Alper Kürşat Polat ve Zekayi Tepe, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Tutuklular Engin Polat ve babası Sezgin Polat Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken, şüphelilerden Can Polat, Halit Polat, Can Doğu ve Metin Yılmaz Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Dilan Polat aynı cezaevinde kalıyor

Şüphelilerin usulü bir işlem gereği cezaevlerinin değiştirildiği öğrenildi.

Aralarında Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun da olduğu diğer 6 şüpheli ise Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalmaya devam ediyor.