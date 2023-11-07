Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: 4 kişi için savcılıktan itiraz

Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.



Geçtiğimiz cumartesi günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden olan Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Beyzanur Gün, Ceydanur Gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış diğer şüpheliler tutuklanmıştı.



Mahkemenin adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı 4 şüpheli için savcılık itiraz etti.