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Dilan Polat ve Engin Polat'la ilgili yeni iddia: 'Kara para' kaynağı deşifre oldu

Kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftini cezaevine götüren sürece ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Polat çiftinin, Gürcistan üzerinden gelen kara parayı akladığı iddia ediliyor.

Haber Merkezi
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Dilan Polat ve Engin Polat'la ilgili yeni iddia: 'Kara para' kaynağı deşifre oldu
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Kara para aklamak, vergi kaçırmak, ve örgüt kurmak suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftine ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.

Dilan ve Engin Polat çiftinin yasa dışı bahis organizasyonlarına ilişkin bir ihbar mektubu olduğu anlaşıldı. TRT Haber'e göre, bu ihbar mektubu soruşturma sürecini başlattı.

İhbarda, Engin Polat'ın Gürcistan’da bulunan bahis suçlusu V.Ş. ve D.B. ile birlikte çalıştığı iddia ediliyor. Kara paraların bahis siteleri üzerinden aklandığı öne sürülüyor.

Para çeşitli ülkelere dağıtıldı iddiası

İnternet üzerinden kredi kartıyla oynanan bahislerin paralarının Engin Polat’ın paravan şirketlerine aktarıldığı belirtiliyor. İhbarcının iddiasına göre, para buradan da çeşitli ülkelere dağıtılıyor.

Tutuklanan Engin Polat ise sorgusu esnasında bu kişileri tanımadığını iddia etmişti.

Polat çiftine yönelik suç örgütü kurma ve kara para aklama suçlarından açılan soruşturmanın daha da derinleşeceği vurgulanıyor.