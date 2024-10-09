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Discord soruşturmasında ilk tutuklama kararı

Mesajlaşma platformu Discord'da E.N.B. adlı çocuğun da yer aldığı görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada, şüpheli T.D. tutuklandı.

Haber Merkezi
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Discord soruşturmasında ilk tutuklama kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı T.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra Ankara Adliyesine getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklanma nedenleri

Zanlı buradaki sorgusunun ardından "şantaj", "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek", "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" suçlarından tutuklandı.

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