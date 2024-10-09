Narin Güran'ın mezarı yeniden açıldı! Yürekler bir kez daha yandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunan Narin Güran'ın cinayeti, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, minik Narin Güran'ın ölümüyle ilgili 12 kişi tutuklandı. Cesedi taşıdığı itiraf edilen Nevzat Bahtiyar ve otomobilinde Narin’e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cinayetle bağlantılı olarak gözaltına alınanlar arasında yer alırken, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran da tutuklanan isimler arasında.

Kemikler mezara defnedildi

Soruşturma kapsamında otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Narin’in cesediyle aynı çuval içerisinde bulunan ve ona ait kaval kemiği olduğu düşünülen kemik ve diğer kemik parçaları yapılan incelemenin ardından tekrar Diyarbakır’a getirildi.

Kemikler, Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Tavşantepe Mahallesi’ndeki mezarlığa götürüldü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mezarlıkta Narin’in defnedildiği mezar açılarak kemikler, cenazenin yanına defnedildi. Açılan mezar tekrar kapatıldı.