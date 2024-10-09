Bakanlık'tan domuz eti ile ilgili beklenen açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründeki taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini internet üzerinden yayımlamaya başladı. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yer alan listede, hileli ürünler üreten firmalar ve markalar ifşa ediliyor. Ancak, bu listeyle ilgili sosyal medyada dikkat çeken bazı iddialar gündeme geldi.

Bakanlıktan açıklama geldi

Ünlü bir köftecinin ürünlerinde domuz eti tespit edildiği ancak firmanın mahkeme kararıyla listeden adını kaldırdığı öne sürüldü. Bunun üzerine ortaya bambaşka bir iddia daha atıldı. Bakanlığın "domuz etini kasaplık etler sınıfına aldığı" belirtilirken, gündem olan konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

"Domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı" iddiasıyla yapılan dezenformasyon ve manipülasyonların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Domuz eti kasaplık etler sınıfında mı?

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından 'domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı' şeklinde dolaşıma sokulan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği yürürlükte değildir. Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği'nde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İftira ve yalanlar gerçeği yansıtmıyor

Bakanlıkça gerçekleştirilen tüm denetimlerin, bu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, sosyal medya üzerinden bu konuda yapılan dezenformasyon, manipülasyon, iftira ve yalanların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.