İrem Deniz’in, Birleşik Krallık’ta kurduğu ‘Miart Gallery’ sanat dünyasında zirveye oynuyor

London Walks tarafından 2022 yılında Londra'nın en iyi 10 galerisi arasında gösterilerek dikkatleri üzerine çeken Miart Gallery; Banksy, Auguste Rodin, Lars Beusker, Lorenzo Quinn, Emilio Cavallini, Wolfgang Stiller, Bay Brainwash, Gary James McQueen, Nick Vasey ve Peter Combe gibi dünyaca ünlü sanatçıların solo ve karma sergilerine ev sahipliği yaparak sanat dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Son olarak, 2024 “World Art Awards” ve “American Art Awards” tarafından "Birleşik Krallık'ın En İyi Galerisi" ve "Dünyanın En İyi 20 Galerisi ve Müzesi" arasında seçilen Miart Gallery, kısa sürede büyük başarılara imza atarak, World Art Awards tarafından dünya genelinde sanatçılar için yapılan oylamada jüri olarak yer alma hakkı da kazandı.

Dünyanın en iyi 20 galerisinden biri; Miart Gallery

“Birleşik Krallık'ın En İyi Galerisi” ve “Dünyanın En İyi 20 Galerisi ve Müzesi” ödülleri ile uluslararası alanda büyük bir takdir toplayan Miart Gallery, sadece Londra'da değil, dünya çapında da tanınan ve saygı gören bir sanat merkezi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sanatseverlere sunduğu yüksek kaliteli sergiler ve sanata olan katkılarıyla öne çıkan Miart Gallery, ziyaretçilerine farklı kültürleri ve bakış açılarını keşfetme fırsatı sunarken, sanat ve toplum arasındaki bağları da güçlendirmeye devam ediyor. Uluslararası arenada kazandığı bu ödüller, Miart Gallery'nin sanat dünyasındaki etkisini ve önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Londra'nın kalbinde doğu ve batı sanatının buluşma noktası

Doğu ve batı sanatının çağdaş yorumlarını sanatsal bir sentezle sunarak farklı disiplinlerden sanatçıları ve eserleri bir araya getiren Miart Gallery, Londra'nın tarihi St. James's Street bölgesinde, Barclays Bank'ın eski en büyük şubesinin bulunduğu mülkte yer alıyor. Merkezi konumuyla üst sınıf Londralılar ve şehri ziyaret eden yüksek gelirli turistlerin yanı sıra; Piccadilly, Green Park ve Mayfair bölgesinin kesişim noktasında yer alan Miart Gallery, kısa sürede hem yerli hem de yabancı sanatseverlerin uğrak noktalarından biri haline gelmiş durumda.

“Miart Gallery, sanatı insana yaklaştıran yenilikçi projeler üretmeye devam edecek"

Miart Gallery, sanatı desteklemeye ve geliştirmeye yönelik projelerine 2024 yılında da hız kesmeden devam ediyor. “Miart Gallery olarak farklı kültürlere ve renklere köprü olma misyonuyla” projelerini oluşturduklarını belirten Miart Gallery’nin Kurucusu ve Direktörü İrem Deniz, yeni işbirlikleri ve projeler sürekli olarak hazırlandıklarını belirtti. Son olarak İstanbul galeri projesi için çalışmaların sürdüren Deniz, “İstanbul galerisini, dünyada çok tanınmış olan ve anıtsal eserleri dünyanın hemen hemen tüm büyük şehirlerinde olan bir sanatçıyla açıyoruz. İstanbul için önemli sanat olayları olacak. Sanat ve insan arasındaki yakın ilişkinin bu tür kentsel projelerle sağlanabileceğine inanıyorum. Miart Gallery, sanatı insana yaklaştıran yenilikçi projeler üretmeye devam edecek.” diyerek gelecek dönem hedeflerinin altını çiziyor.