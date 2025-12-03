Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Prevot ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'da temaslarına devam ediyor. Fidan, başkent Brüksel'de Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile görüştü.

Bakan Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir araya gelmişti. Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile de üçlü toplantı yapmıştı.