İGA İstanbul Havalimanı'na uluslararası tescil

İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde gerçekleştirilen iş sürekliliği sertifika törenine, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz, İGA CEO’su Selahattin Bilgen ve çok sayıda davetli iştirak etti.

Kriz senaryolarına karşı en yüksek standartlarda hizmet anlayışı

Törende konuşan Bilgen, alınan sertifikanın İstanbul Havalimanı'nın iş süreçlerinde olası kesinti, acil durum ve kriz senaryolarına karşı en yüksek standartlarda hizmete devam edebileceğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Havalimanı işletmecisi olarak her kriz senaryosuna karşı hazırlıklı olduklarına vurgu yapan Bilgen, şöyle konuştu:

"Bu sertifika, havalimanı ve terminal işletme faaliyetlerimizi olası kesintiler, acil durumlar ve kriz senaryolarına karşı en yüksek uluslararası standartlarda sürdürebilme kapasitemizin tescilidir. Aynı zamanda operasyonel dayanıklılığımızın, yolcularımıza kesintisiz hizmet sunma kararlılığımızın ve küresel ölçekte örnek gösterilen bir iş sürekliliği kültürü oluşturduğumuzun açık bir göstergesidir. Havacılık sektörü, ani gelişmelere hızlı ve doğru yanıt verilmesini gerektiren kritik bir alan. Dünyanın farklı noktalarında son yıllarda yaşanan krizler, doğal afetler, siber tehditler ve operasyonel aksaklıklar iş sürekliliğinin bir tercih değil, artık zorunlu bir gereklilik olduğunu hepimize göstermiştir. İşte bugün aldığımız bu sertifika, İGA'nın her koşula hazırlıklı olduğunu, kritik süreçlerini kesintisiz sürdürebilecek bir organizasyon olma iddiasını uluslararası standartlarla kanıtlamaktadır." Tören, sertifika takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.