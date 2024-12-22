Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'da konuşuyor: Suriye'de PKK/YPG'ye yer yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

Hakan Fidan ve Ahmed Şara ortak açıklama yapıyor.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"61 yıllık Baas rejiminde şehit olanları rahmetle anıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel selamlarını getirdim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman Suriye'nin yanında olacaktır. Türkiye olarak tarihin doğru tarafında yer almış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Suriye'nin özgür ve mureffeh olması sizlerin sayesinde olacak. Suriye'de devletin tüm fonksiyonlarıyla ayağa kalkması gerekiyor. Suriye'deki yeni yönetimin fırsata ve zamana ihtiyacı var.

"Suriye'de PKK/YPG'ye yer yoktur"

Suriye halkının PKK/YPG ile mücadelesindeki kararlılığını gördüm. Suriye'de PKK/YPG'ye yer yoktur. PKK/YPG bir an önce kendini feshetmelidir. Baas karanlığından kurtulan Suriye, DEAŞ ve PKK'dan temizlenecek.

İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir. İsrail'in hukuksuzluğu kabul edilemez."

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