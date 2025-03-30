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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: Siyasi süreç desteklenmeye devam edilecek

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de geçiş hükümetinin kurulması dolayısıyla yayımladığı açıklamada "Türkiye, Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisinin temel taşlarından olan kapsamlı ve kapsayıcı siyasi süreci desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: Siyasi süreç desteklenmeye devam edilecek
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Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de geçiş hükümetinin kurulması dolayısıyla bir açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siyasi süreci desteklemeye devam edecektir"

"Suriye’de geçiş hükümetinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ulusal Diyalog Konferansı’nın düzenlenmesi ve Anayasa Bildirgesi’nin açıklanmasının ardından atılan bu adım, Suriye yönetiminin siyasi geçiş sürecini Suriyelilerin öncülüğü ve sahipliğinde, kapsayıcı bir anlayışla ilerletme iradesini ortaya koymaktadır. Türkiye, Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisinin temel taşlarından olan kapsamlı ve kapsayıcı siyasi süreci desteklemeye devam edecektir. Bu kritik dönemde uluslararası toplumun da çabalarını Suriye’nin istikrara kavuşmasına yoğunlaştırması, bu bağlamda öncelikle yaptırımların ön koşulsuz şekilde kaldırılması ve Suriye’de yeniden inşa faaliyetlerine başlanması önem taşımaktadır."

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