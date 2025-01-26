Dışişleri: Sudan'da çok sayıda can kaybına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Sudan'da El Feşir şehrindeki Suudi Hastanesi’ne yapılan saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sudan’ın El Feşir şehrindeki Suudi Hastanesi’ne yapılan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Sudan halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Uluslararası hukuka uyulması ve sivil altyapının hedef alınmaması gerektiğini hatırlatıyoruz. Sudan’da barış ve istikrarın tesisini mümkün kılacak adımları desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Sudan'da hastaneye dron saldırısı

Sudan'ın Faşir şehrinde hastaneye yapılan dron saldırısında 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalırken Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.