  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri: Sudan'da çok sayıda can kaybına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Takip Et

Dışişleri: Sudan'da çok sayıda can kaybına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da en az 70 kişinin ölümüne neden olan Suudi Hastanesi'ne yapılan saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri: Sudan'da çok sayıda can kaybına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Takip Et

Sudan'da El Feşir şehrindeki Suudi Hastanesi’ne yapılan saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sudan’ın El Feşir şehrindeki Suudi Hastanesi’ne yapılan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Sudan halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Uluslararası hukuka uyulması ve sivil altyapının hedef alınmaması gerektiğini hatırlatıyoruz. Sudan’da barış ve istikrarın tesisini mümkün kılacak adımları desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi. 

Sudan'da hastaneye dron saldırısı

Sudan'ın Faşir şehrinde hastaneye yapılan dron saldırısında 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalırken Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Husiler'den İsrail'e açık mesaj: Gazze'de ateşkese uymazsa gerginliği yeniden tırmandırırızHusiler'den İsrail'e açık mesaj: Gazze'de ateşkese uymazsa gerginliği yeniden tırmandırırızDünya

 

Lukaşenko, yüzde 87,6 ile yeniden cumhurbaşkanı seçildiLukaşenko, yüzde 87,6 ile yeniden cumhurbaşkanı seçildiDünya

 

Gündem
Ankaralılar dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak!
Ankaralılar dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak!
Bülent Arınç: İnsanlar zirvedeyken siyaseti bırakmalı
Bülent Arınç: İnsanlar zirvedeyken siyaseti bırakmalı
Özgür Özel'den Miraç Kandili mesajı: Tüm dünyaya kardeşlik getirmesini diliyorum
Özgür Özel'den Miraç Kandili mesajı: Tüm dünyaya kardeşlik getirmesini diliyorum
Yangın faciasında yeni gelişme: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener için tutuklama talebi
Bolu'daki yangın faciasına ilişkin yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Otel yangını faciasında yetki kimde? Bolu İl Özel İdaresi tartışmaya son noktayı koydu
Kartalkaya'da yetki kimde? Bolu İl Özel İdaresi tartışmaya son noktayı koydu