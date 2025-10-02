  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri'nden Sumud açıklaması: Vatandaşlarımız için gerekli tüm girişimler yapılmaktadır
Takip Et

Dışişleri'nden Sumud açıklaması: Vatandaşlarımız için gerekli tüm girişimler yapılmaktadır

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in el koyduğu Sumud Filosu’ndaki Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini ve vatandaşların önümüzdeki günlerde serbest bırakılmalarının beklendiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri'nden Sumud açıklaması: Vatandaşlarımız için gerekli tüm girişimler yapılmaktadır
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, haydut İsrail tarafından gasbedilen Küresel Kararlılık Filosu ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası sularda seyrederken İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte ve gerekli tüm girişimler yapılmaktadır.

İsrail’deki dini bayramlar sebebiyle işlemlerin tamamlanmasında bazı gecikmeler yaşanması ihtimali olmakla beraber, vatandaşlarımızın önümüzdeki günlerde serbest bırakılmaları beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın bu süreçte herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları veya sağlık sorunu yaşamamaları amacıyla her türlü tedbirin alınması sağlanmaktadır." 

Fas-Avrupa Birliği tarım anlaşması revize edildiFas-Avrupa Birliği tarım anlaşması revize edildiTarım

 

Aziz İhsan Aktaş’ın tüm mal varlığı TMSF’ye devredildiAziz İhsan Aktaş’ın tüm mal varlığı TMSF’ye devredildiGündem

 

Gündem
Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi
Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi
İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
AK Partili vekil Gürcan trafik kazasında yaralandı: 1 ölü, 4 yaralı
AK Partili Gürcan trafik kazasında yaralandı: 1 ölü, 4 yaralı
Gelecek Partisi'nden Erdoğan-Davutoğlu fotoğrafına açıklama
Gelecek Partisi'nden Erdoğan-Davutoğlu fotoğrafına açıklama
Ankara'da Filistin eylemi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Ankara'da Filistin eylemi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Aziz İhsan Aktaş’ın tüm mal varlığı TMSF’ye devredildi
Aziz İhsan Aktaş’ın tüm mal varlığı TMSF’ye devredildi