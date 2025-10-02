Aziz İhsan Aktaş’ın tüm mal varlığı TMSF’ye devredildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın tüm mal varlığına el konuldu.
CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarda adı geçen Aziz İhsan Aktaş’a ait 23 şirkete İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayyum atandı. Soruşturma devam ederken, kayyum atanan şirketler arasında inşaat, taşımacılık, otomotiv, temizlik, sağlık, enerji ve turizm alanlarında faaliyet gösteren firmalar bulunuyor.
Aktaş, İBB soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadenin ardından 4 Haziran’da serbest bırakılmıştı
Kayyum atanan şirketler listesi şöyle:
- Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama Sanayi Limited Şirketi
- Barka Atık Yönetimi Taşımacılık Mühendislik Mimarlık ve Proje Danışmanlık Limited Şirketi
- İçkale Sosyal Hizmetler Taşımacılık İnşaat Gıda Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Provek İlaç Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Vekontek Sağlık Anonim Şirketi
- Elif LPG ve Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Güven Elif Otoyol İşletmeleri Anonim Şirketi
- Intursa Denizcilik ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Turkuaz İSG Sosyal Hizmetler İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Ölçüm Merkezi Pazarlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- İldeniz Organizasyon Ticaret Limited Şirketi
- Babil Oto Yedek Parça Limited Şirketi
- Kalesur İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Cihangir Mimarlık İnşaat Mühendislik Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- ABT Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- YSF Araç Kiralama Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirket
- Tulpar Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited
- Aktaş Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Piripak Hijyenik ve Temizlik Ürünler Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- BIG Petrolcülük Anonim Şirketi
- Sanart Restorasyon Proje İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Erato Otomotiv İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- Perla Denizcilik Ticaret Anonim Şirketi
- DBH Global İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi
Savcılık tarafından yapılan kayyum atamasının, şirketlerin faaliyetlerinin ve mali durumunun denetlenmesi ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.