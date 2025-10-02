Putin'den Gazze açıklaması: Planı desteklemeye hazırız

  1. Ekonomim
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'yle ilgili "Gazze'de durum korkunç seviyede. İki devletli çözüme hizmet edecekse Trump'ın Gazze planını desteklemeye hazırız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ittifakına saldırma niyetinde olmadıklarını söyledi.

Putin, "Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansızdır. Eğer biri askeri alanda rekabet etmek istiyorsa, Rusya'nın çok kez hızlı yanıt verdiği unutmamalı" diye konuştu. 

Tüm NATO ülkelerinini Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmakla suçlayan Putin, "Ukrayna'ya istihbarat, askeri eğitim ve silah sağlıyorlar" dedi. 

"Ukrayna nasıl anlaşacağını düşünse iyi olur, yeterince askeri personelimiz var" diyen Putin, Ukrayna askerlerine ordudan ayrılma çağrısı yaptı. 

Putin: Gazze'de yönetimi Abbas hükümeti ele almalı

Gazze'deki son duruma ilişkin Rus lider, "Gazze'de durum korkunç seviyede. İki devletli çözüme hizmet edecekse Trump'ın Gazze planını desteklemeye hazırız" dedi. 

"Gazze'de yönetimi Mahmud Abbas hükümetinin ele alması daha iyi olur" ifadelerini kullanırken Hamas ile temasta olduklarını da belirtti. 

 

Trump'ın Gazze planı

Beyaz Saray, 29 Eylül'de, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

Katar ve Mısır ise Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.

