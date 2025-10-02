  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum. Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

