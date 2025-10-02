Özel: Erdoğan'dan gerekli izinleri verip önümüzü açmasını istiyoruz

İBB, Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının yapımına Mayıs 2017’de başladı. Proje, yapımına başlandıktan sadece 7 ay sonra, 29 Aralık 2017’de durduruldu. İnşaata, Mart 2018’de tekrar başlandı. Ancak, önceki İBB yönetimi tarafından hak ediş ödemelerinin yapılamaması nedeniyle, şantiye alanı, o güne dek yüzde 4’lük bir ilerleme sağlanmışken, Ekim 2018’de sessizliğe gömüldü. Ekrem İmamoğlu Başkanlığındaki yeni İBB yönetimi, Ekim 2019’da yapılan anlaşma ile Deutsche Bank’tan 110.000.000 Euro’luk kredi sağlayarak, hattın yeniden imalatına başladı. Anadolu yakasındaki 3 ilçeden geçecek, 8 istasyonlu, 10,9 kilometrelik Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının, Çekmeköy- Samandıra Merkez arasındaki 6,5 km ve 4 istasyondan oluşan ilk etabı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu tarafından 16 Mart 2024’te açıldı.

“Ekrem İmamoğlu metrolarda, icraatlarıyla sesini duyurmaya devam ediyor”

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonlarını kapsayan ikinci etabında da test sürüşlerine başlandı. CHP Genel Başkanı Özel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve beraberindeki heyet ile birlikte test sürüşüne tanıklık etti. Veysel Karani İstasyonu’ndan sürücüsüz olarak hizmet verecek vagona binen Özel’in şunları söyledi:

“Deneme sürüşündeyiz. Biraz önce Hasanpaşa İstasyonu’nda durduk. Yolcumuzu güvenle indirdik. Yeni yolcularımızı aldık. İlerliyoruz. Bugün ziyaret ettiğim Ekrem Başkan'ın selamlarını bütün İstanbullulara iletiyorum. Metrolarda, İstanbul'a aynı anda 10 metroyu birden kazandıran Ekrem İmamoğlu'nun sesini kesenlere, sesinin yayınlanmasına engel olanlara inat, Ekrem İmamoğlu metrolarda, icraatlarıyla sesini duyurmaya devam ediyor. Kendisini tebrik ediyoruz.

“Birileri 12 metrekarelik bir yere sizi hapsetseler de İstanbul'da yerin altında, yerin üstünde gümbür gümbür geliyorsunuz”

Ekrem Başkan’ım Trabzon’a gitmiştim. Trabzonlulara sordum o gün için, ‘Kaç milletvekiliniz var?’ ‘Dört.’ ‘Kaç bakanınız var?’ ‘Dört.’ Eder 8. Büyükşehir onlardaydı. 9. Merkez ilçe onlardaydı. 10. On tane AK Partili Trabzon'a bir tane metro yapamamışlardı. ‘Ama bir tane Trabzonlu CHP'li, İstanbul'a 10 tane metro yapıyor’ demiştim. Şimdi onlardan altıncısının test sürüşünü gerçekleştiriyoruz. Gerçekten birileri 12 metrekarelik bir yere sizi hapsetseler de İstanbul'da yerin altında, yerin üstünde gümbür gümbür geliyorsunuz. İstanbullular sizi çok seviyor. Biz de en kısa sürede, İstanbul'un ve Türkiye'nin size kavuşmasını bekliyoruz.

“2018’de AK Parti iktidarı bu inşaatları durdurmuşlardı ya da başlatamamışlardı”

Gerçekten bugün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hem ekonomik olarak bu kadar zorlanırken hem tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle ‘silkelediler’ ve hizmet edecek hal bırakmamaya çalışıyorlar hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız ve çok sayıda bürokrat arkadaşımız maalesef tutukluyken, onların da istedikleri gibi, gece-gündüz, durmadan çalışılarak hizmetler aksatılmamaya çalışılıyor. Bugün, şaka değil, böyle bir metro hattında artık test sürüşüne geçmiş olmak. 2018’de AK Parti iktidarının, o dönemdeki finansal krizi bahane ederek ve maalesef yurt dışından para bulmakta da çok zorlanıyorlardı, bu inşaatları durdurmuşlardı ya da başlatamamışlardı. Ulaştırma Bakanı'nın (Adil Karaismaismailoğlu) o dönem metrolardan sorumlu, raylı sistemlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olduğunu unutmayalım. Ben, kendisine bu metroları onların durdurduğunu, bizim de yurt dışından çok önemli kaynaklar bularak ve doğru projelerle başlattığımızı, bütçe görüşmelerinde kendisine söylemiştim ve tutanak altında da bu Meclis kayıtlarına geçmişti.

“10 Metronun 10’una birden başladık”

O günden bugüne de hiç durmadan devam ediyoruz. 10 metronun 10’una birden başladık. Altısını bitirdik. Dört tanesini de bitirmek üzereyiz. Yol alıyoruz. Bundan sonrakiler için de Sayın Erdoğan'dan gerekli izinleri verip, yatırım programlarına bunları alıp, bir an önce önümüzü açmasını istiyoruz. Çünkü, Metro AŞ'nin önünü açmak, İstanbul trafiğinin önünü açmaktır. İstanbulluların evlerine erken ulaşmalarının önünü açmaktır. Bu işin particiliği olmaz. ‘Bu cumhurbaşkanı imzalamazsa, bir sonraki imzalar’ diye düşünmeyelim. Çünkü seçime kadar kaybedilen süreyi, sonuçta İstanbul kaybediyor. Yoksa elbette bir sonraki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, hangi siyasi partinin olursa olsun, taleplerini bu milletin lehine projeler olduğu zaman, her zaman imzalayacak.

“Ziraat Bankası, haczedilemez hesaplarımıza yandaş şirketin talebiyle haciz koydu”

İBB’nin, yurt dışından, böyle adı belli özel bir proje için getirdiği para, belli bir hesapta duruyor. Ve o, haczedilemez hesap. Çünkü almışız, o parayı bunun için kullanmışız. Yıl sonunda ödemesi var. O hesaba ödeme yapacağız ki Türkiye'den bir daha biz ya da bir başkası ‘Kredi istedin de dünyaya siz borcunuzu ödemiyorsunuz’ demesin diye. O yüzden o hesaplar, kanuna göre haczedilemez hesaplar. Ama o hesabımızdaki paramıza, Ziraat Bankası tarafından, haczedilemez hesabımıza bir yandaş şirket tarafından haciz kondu ve o parayı aldılar. Aslında aldıkları para, yandaş şirketin haczettiği para, İstanbul'a kötülük diye yaptığı para, Türkiye'nin yurt dışındaki itibarını zedeleyen bir haciz işlemi. Bunu da hatırlatmak isteriz.”

İBB Başkanvekili Aslan: 10 metro istasyonun altıncısını bitirmek üzereyiz, dördünde de sürekli çalışmalarımız devam ediyor

Hatla ve metro yatırımlarıyla ilgili detaylı bilgileri Özel ile paylaşan İBB Başkanvekili Aslan ise “Biz, 2019’da iktidara geldiğimizde, tüm bu ağın toplamı, yüzde 2 ile 4 arası bir başlangıç durumundaydı. Ama bugün geldiğimiz noktada, 10 metro istasyonun altıncısını bitirmek üzereyiz. Dördünde de sürekli çalışmalarımız devam ediyor müteahhit firmaların katkılarıyla. Eğer İncirli-Sefaköy,-Beylikdüzü hattını da Sayın Cumhurbaşkanımız imzalarsa, onun da kredisi hazır. Ama yatırım programında olmadığı için faydalanamıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Pelin Alpkökin, mesai arkadaşı Ceyhun Avşar’ı unutmadı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin de test sürüşü sırasında söz alarak, “Bizim Daire Başkanımız Ceyhun Avşar, bu hatta kontrol mühendisi olarak çalışırken, daire başkanlığımıza kadar yükseldi. Ve kendisi de şu an ne yazık ki Silivri'de olan arkadaşlarımızdan. Bu hatta emeği çoktur. Ona da bir kere daha sizin önünüzde teşekkür ediyoruz. İnşallah açılışta Ceyhun'u da aramızda görmeyi çok istiyoruz,” sözleriyle mesai arkadaşını andı.

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, başarıyla tamamlanan test sürüşü sırasında, Sultanbeyli’ye kadar gidip, Samandıra İstasyonu’na geri döndü.

Saatte tek yönde 64.800 yolcu taşınacak

4,4 kilometre uzunluğundaki bu 4 istasyonluk kesimin fiziksel ilerlemesi yüzde 90'ı geçmiş durumda. Bu etap hizmete girdiğinde Sultanbeyli-Üsküdar arasındaki yolculuk süresi 50 dakikaya inecek. Hatta, tam kapasite ile saatte tek yönde 64.800 yolcu taşınması hedefleniyor. Mevcut Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Samandıra hattının devamı niteliğindeki projenin tamamlanmasıyla birlikte, Üsküdar ve Sultanbeyli ilçeleri arasında kesintisiz ve hızlı ulaşım sağlanacak. Hattaki yeni istasyonlar, bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda sosyal donatılarla zenginleştiriliyor. Sancaktepe Şehir Hastanesi İstasyonu üzerinde Çocuk Oyun Dünyası, Veysel Karani İstasyonu'nda ise Sosyal Donatı Alanı oluşturulması planlanıyor. Hat ile Dudullu İstasyonu’nda M8 Dudullu-Bostancı hattı; Çarşı'da M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattı; Altunizade'de Metrobüs ve Üsküdar'da ise Marmaray ve Şehir Hatları ile entegrasyon sağlanacak.