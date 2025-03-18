DİSK Basın-İş araştırması: Her üç basın emekçisinden biri 30 bin TL'den az ücretle çalışıyor

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), basın emekçilerinin ücret ve çalışma koşullarını ortaya koyan Mart 2025 Basın Çalışanları Taban Ücret Araştırması sonuçlarını açıkladı.

65 farklı medya kuruluşunda çalışan 125 basın emekçisinin katılımıyla yapılan araştırma, sektördeki ağır çalışma koşullarını ve düşük ücret politikalarını gözler önüne serdi.

Rapora göre sektördeki aylık ücret ortalaması 39 bin 656 TL. Bu miktar, asgari ücretin iki katına dahi ulaşamıyor.

Yalnızca yüzde 5 yoksulluk sınırının üzerinde

Basın çalışanlarının yalnızca yüzde 5'i yoksulluk sınırının üzerinde ücret alıyor. 2025 yılı için hesaplanan yoksulluk sınırı 75 bin 973 TL iken, her üç basın emekçisinden biri 30 bin TL’nin altında ücretle çalışıyor.

Beş yıl deneyimi olan basın emekçileri bile 33 bin 526 TL ortalama ücretle büyük kentlerde barınma maliyetlerini karşılamakta zorlanıyor.

Aynı iş yerinde çalışma süresi 2.7 yıl

Sektörde ortalama bir iş yerinde çalışma süresi yalnızca 2,7 yıl. Çalışanların yüzde 88’i aynı işyerinde beş yıldan az çalışıyor. 10 yıl ve üzeri çalışanların oranı ise yalnızca yüzde 6’da kalıyor.

Ücret artışları yetersiz

Mart 2025 Basın Çalışanları Taban Ücret Araştırması’ndan öne çıkanlar diğer buldular şu şekilde:

- Sektörde ortalama zam oranı yüzde 28’de kaldı ve bu oran, yükselen enflasyon karşısında çalışanların alım gücünü korumaktan oldukça uzak.

- Her dört basın emekçisinden üçü, asgari ücretin iki katından daha düşük ücret alıyor.

- Katılımcıların ortalama aylık ücret beklentisi 58 bin 334 TL. Bu beklenti mevcut ortalamadan yüzde 47 daha yüksek. Ancak bu rakam dahi yoksulluk sınırının oldukça altında.

- 29 basın emekçisi ise yılın ilk çeyreğinde henüz herhangi bir zam almadı.

DİSK Basın-İş, çalışma şartlarıyla ilgili taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

1- Taban ücret uygulaması: Asgari ücret yerine, mesleğe yeni başlayan bir basın emekçisinin kazandığı aylık ücret, asgari ücretin en az iki katı olmalı.

2- Deneyime göre ücret artışı: Her basın emekçisi, her yıl asgari ücret artışı kadar zam almalı. Ayrıca her yıl için yüzde 3 deneyim farkı ve aynı iş yerinde geçirilen her yıl için yüzde 5 kıdem zammı uygulanmalı.

3- Toplu taşıma ücretsiz olmalı: Basın emekçilerinin kurum kartlarına, tüm şehirlerde toplu taşıma araçlarında ücretsiz geçiş hakkı tanınmalı.

4- Saha harcırahı: Sahada çalışan gazetecilere günlük en az 750 TL saha harcırahı ödenmeli.

5- Büyükşehirlerde ek destek: Büyükşehirlerde çalışan basın emekçilerine, yaşam maliyetlerindeki artış göz önüne alınarak yüzde 25 büyükşehir tazminatı eklenmeli.

6- Sendikal haklar güçlendirilmeli: Basın sektöründe örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı, basın emekçilerinin sendikal hakları korunmalı ve genişletilmeli.