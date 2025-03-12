2016 yılında yayın hayatına başlayan Gazete Duvar, geçen yıllar içinde Türkiye’deki bağımsız ve eleştirel gazeteciliğin en dikkat çekici temsilcilerinden biri haline gelmişti.

Gazete Duvar faaliyetlerine son verme kararı aldı. Kapatılma kararına ilişkin henüz kamuoyuna yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.

Evrensel’de yer alan haberde Duvar’ın TİS görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığından kapatma kararı alındığı iddia edildi.

Disk Basın İş Genel Sekreteri Tolga Balcı, X hesabından yaptığı açıklamada, “Medyanın krizi devam ediyor. Gazete Duvar kapanma kararı aldı. Her şeyden öte patronun öyle bir anda ekonomik gerekçelerle böyle bir şeye adım atması da örgütsüzlüğün yansıması. Gazetecilik güvencesizlikle sınanmıştır da bunları daha önce yaşamış mıdır bilmem” diye yazdı.

medyanın krizi devam ediyor. gazete duvar kapanma kararı aldı. her şeyden öte patronun öyle bir anda ekonomik gerekçelerle böyle bir şeye adım atması da örgütsüzlüğün yansıması. gazetecilik güvencesizlikle sınanmıştır da bunları daha önce yaşamış mıdır bilmem. — tolga balcı (@tlgablc) March 12, 2025

Gazete Duvar çalışanları, gelişmeyi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla duyurdu.

2016'dan beri yayın yapan Gazete Duvar kapandı. Zor zamanda başlayıp, kısa sürede dijital gazetecilikte kaliteli ve iyi deneyim yarattı. Ben de uzun süredir, severek yazıyordum.



Koşullar bağımsız yayıncılık için aşırı ağırlaştı. Duvar emekçilerine teşekkürler ve geçmiş olsun.. pic.twitter.com/h1mWOdSgrj — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) March 12, 2025