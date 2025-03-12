  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gazete Duvar kapandı
Takip Et

Gazete Duvar kapandı

Yayın hayatına 2016’da başlayan internet gazetesi Gazete Duvar kapatıldı. Gazete Duvar çalışanları, gelişmeyi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla duyurdu. Kapatılma kararın ilişkin resmî bir açıklama henüz yapılmadı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazete Duvar kapandı
Takip Et

2016 yılında yayın hayatına başlayan Gazete Duvar, geçen yıllar içinde Türkiye’deki bağımsız ve eleştirel gazeteciliğin en dikkat çekici temsilcilerinden biri haline gelmişti.

Gazete Duvar faaliyetlerine son verme kararı aldı. Kapatılma kararına ilişkin henüz kamuoyuna yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor. 

Evrensel’de yer alan haberde Duvar’ın TİS görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığından kapatma kararı alındığı iddia edildi.

Disk Basın İş Genel Sekreteri Tolga Balcı, X hesabından yaptığı açıklamada, “Medyanın krizi devam ediyor. Gazete Duvar kapanma kararı aldı. Her şeyden öte patronun öyle bir anda ekonomik gerekçelerle böyle bir şeye adım atması da örgütsüzlüğün yansıması. Gazetecilik güvencesizlikle sınanmıştır da bunları daha önce yaşamış mıdır bilmem” diye yazdı.

Gazete Duvar çalışanları, gelişmeyi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla duyurdu.

Dünya devlerinde işten çıkarmalar sürüyor: Hangi şirketler küçülüyor?Dünya devlerinde işten çıkarmalar sürüyor: Hangi şirketler küçülüyor?Küresel Ekonomi
Gündem
Gazeteci Serhan Asker'e yakalama kararı
Gazeteci Serhan Asker'e yakalama kararı
Kısmi ya da genel af çıkacak mı? Bakan Tunç açıkladı!
Kısmi ya da genel af çıkacak mı? Bakan Tunç açıkladı!
Yalancı bahar kısa sürdü! Uzman isim açıkladı: İstanbul'a kar mı geliyor?
Yalancı bahar kısa sürdü! Uzman isim açıkladı: İstanbul'a kar mı geliyor?
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel tehlikeli ve çirkin bir dile sarılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel tehlikeli ve çirkin bir dile sarılıyor
Bakan Işıkhan açıkladı: Bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak?
Türkiye'nin ünlü su markaları 8 Nisan'da savunma yapacak
Türkiye'nin ünlü su markaları 8 Nisan'da savunma yapacak