Dünya devlerinde işten çıkarmalar sürüyor: Hangi şirketler küçülüyor?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Pandemi sonrasında, Rusya-Ukrayna savaşının da etkilediği enflasyon ve faizlerdeki yükseliş iş dünyasını küçülmeye yöneltti.

Özellikle pandemide büyümeye yönelen teknoloji devleri, şartların değişmesiyle işten çıkarmalar yaparken, Avrupa’da daha çok etkili olduğu görülen ekonomik sıkıntılar sanayi devi şirketleri de küçülmeye yöneltti.

İşte 2024’ün sonunda ve 2025’te küçülen ve işten çıkarmalara yönelen şirketler:

BP maliyetleri düşürüyor

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden BP, CEO Murray Auchincloss'in maliyetleri düşürme planı kapsamında toplam iş gücünün yüzde 5'inden fazlasına denk gelen yaklaşık 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Microsoft’ta işten çıkarmaların gerekçesi bilinmiyor

Microsoft, 2025 yılının başında birçok departmanı kapsayan toplu işten çıkarmalar gerçekleştirdi. Şirketin güvenlik, satış ve oyun bölümleri dahil olmak üzere farklı birimlerinden çalışanların bu süreçten etkilendiği açıklandı. İşten çıkarmaların gerekçesi konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Meta, performansa bakacak

Meta, performansa dayalı olarak çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkarma kararı aldı. Boşalan pozisyonları 2025'te yeniden dolduracak.

Volkswagen kapasite azaltıyor

Alman devi Volkswagen, sendika ile sürdürdüğü uzun görüşmelerin ardından 35 bin kişiyi işten çıkarmak ve kapasite azaltmak için sendika ile anlaştı.

Samsung’da ‘organizasyonel revizyon’

Samsung, yarı iletken pazarındaki sorunları çözmek için üst düzey yöneticileri işten çıkarıyor ve organizasyonel bir revizyona gidiyor. Şirket, rekabet gücünü geri kazanmayı hedefliyor.

Avrupa’da çelik şirketlerinde kar marjı düştü

Evrim Küçük’ün haberine göre, düşük çelik fiyatları, yüksek üretim maliyetleri ve zayıf talep nedeniyle kâr marjları düşen Avrupa’daki şirketler; işten çıkarma, geciken maaş ödemeleri, atıl kapasite, yatırımları erteleme gibi tedbirlere başvuruyor.

Avrupa’da otomotiv sektörünün zor günleri

Avrupa'nın otomotiv sektörü, teknolojik ve jeopolitik zorluklarla karşı karşıya bulunurken, üreticiler zayıf talep karşısında maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için fabrika kapatma ve işten çıkarma planları yapıyor.

Kahve zincirinde de kurumsal ekip küçülüyor

Dünyaca ünlü ABD’li kahve zinciri Starbucks, yeniden canlanma planı kapsamında mart ayında kurumsal ekibini küçülteceğini ancak şubelerinde çalışan baristaların işten çıkarmalardan etkilenmeyeceğini açıkladı.

Türkiye’de tekstil ve giyim alarm veriyor

Yener Karadeniz’in haberine göre, Türkiye’de de çalışan başına 2 bin 500 TL olarak açıklanan istihdam desteğinin, firmaların yarısından fazlasının KOBİ dışı olması nedeniyle tekstil ve hazır giyimde işten çıkarmaları durduramayacağını savunan sektör temsilcileri, “Ya KOBİ tanımı değişsin ya da tüm sektöre uygulansın” çağrısında bulundu.

2024’te işten çıkarmalar azaldı

Araştırmalara göre 2024’te teknoloji sektöründe işten çıkarmalar azalmış görünüyor. Teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 42 azaldı. Layoffs.fyi verilerine göre, 546 teknoloji şirketi 152 bin çalışanın işine son verdi.