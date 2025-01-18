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Dünya devlerinde işten çıkarmalar sürüyor: Hangi şirketler küçülüyor?

Dünyada pandemi sonrası yükselen enflasyonun ve faizlerin etkisi, bölgesel ekonomik zorlukların da yarattığı ortamda büyük şirketler küçülüyor. İşten çıkarmalar 2024 sonunda artarken, 2025’e de birçok şirket küçülme, işten çıkarma haberleriyle başladı. İşte, işten çıkarmaya yönelen o şirketler…

Şeyda Uyanık
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Dünya devlerinde işten çıkarmalar sürüyor: Hangi şirketler küçülüyor?
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ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Pandemi sonrasında, Rusya-Ukrayna savaşının da etkilediği enflasyon ve faizlerdeki yükseliş iş dünyasını küçülmeye yöneltti.

Özellikle pandemide büyümeye yönelen teknoloji devleri, şartların değişmesiyle işten çıkarmalar yaparken, Avrupa’da daha çok etkili olduğu görülen ekonomik sıkıntılar sanayi devi şirketleri de küçülmeye yöneltti. 

İşte 2024’ün sonunda ve 2025’te küçülen ve işten çıkarmalara yönelen şirketler:

BP maliyetleri düşürüyor

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden BP, CEO Murray Auchincloss'in maliyetleri düşürme planı kapsamında toplam iş gücünün yüzde 5'inden fazlasına denk gelen yaklaşık 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

BP,  maliyetleri düşürmek için 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracakBP,  maliyetleri düşürmek için 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracakŞirket Haberleri

Microsoft’ta işten çıkarmaların gerekçesi bilinmiyor

Microsoft, 2025 yılının başında birçok departmanı kapsayan toplu işten çıkarmalar gerçekleştirdi. Şirketin güvenlik, satış ve oyun bölümleri dahil olmak üzere farklı birimlerinden çalışanların bu süreçten etkilendiği açıklandı. İşten çıkarmaların gerekçesi konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Microsoft, performansa dayalı işten çıkarma yapacakMicrosoft, performansa dayalı işten çıkarma yapacakŞirket Haberleri

Meta, performansa bakacak

Meta, performansa dayalı olarak çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkarma kararı aldı. Boşalan pozisyonları 2025'te yeniden dolduracak.

Meta'dan işten çıkarma kararıMeta'dan işten çıkarma kararıŞirket Haberleri

Volkswagen kapasite azaltıyor

Alman devi Volkswagen, sendika ile sürdürdüğü uzun görüşmelerin ardından 35 bin kişiyi işten çıkarmak ve kapasite azaltmak için sendika ile anlaştı.

Alman otomotiv devi Volkswagen, sendika ile anlaştı! 35 bin kişi işten çıkarılacakAlman otomotiv devi Volkswagen, sendika ile anlaştı! 35 bin kişi işten çıkarılacakKüresel Ekonomi

Samsung’da ‘organizasyonel revizyon’

Samsung, yarı iletken pazarındaki sorunları çözmek için üst düzey yöneticileri işten çıkarıyor ve organizasyonel bir revizyona gidiyor. Şirket, rekabet gücünü geri kazanmayı hedefliyor.

Samsung üst düzey yöneticilerini işten çıkarma kararı aldıSamsung üst düzey yöneticilerini işten çıkarma kararı aldıŞirket Haberleri

Avrupa’da çelik şirketlerinde kar marjı düştü

Evrim Küçük’ün haberine göre, düşük çelik fiyatları, yüksek üretim maliyetleri ve zayıf talep nedeniyle kâr marjları düşen Avrupa’daki şirketler; işten çıkarma, geciken maaş ödemeleri, atıl kapasite, yatırımları erteleme gibi tedbirlere başvuruyor.

Avrupa çeliğinde sancı yayılıyorAvrupa çeliğinde sancı yayılıyorEmtia Haberleri

Avrupa’da otomotiv sektörünün zor günleri

Avrupa'nın otomotiv sektörü, teknolojik ve jeopolitik zorluklarla karşı karşıya bulunurken, üreticiler zayıf talep karşısında maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için fabrika kapatma ve işten çıkarma planları yapıyor.

Avrupa otomotiv sektöründe fabrika kapatma planları artıyorAvrupa otomotiv sektöründe fabrika kapatma planları artıyorKüresel Ekonomi

Kahve zincirinde de kurumsal ekip küçülüyor

Dünyaca ünlü ABD’li kahve zinciri Starbucks, yeniden canlanma planı kapsamında mart ayında kurumsal ekibini küçülteceğini ancak şubelerinde çalışan baristaların işten çıkarmalardan etkilenmeyeceğini açıkladı.

Starbucks duyurdu: İşten çıkarmalara hazırlanıyorStarbucks duyurdu: İşten çıkarmalara hazırlanıyorSektör Haberleri

Türkiye’de tekstil ve giyim alarm veriyor

Yener Karadeniz’in haberine göre, Türkiye’de de çalışan başına 2 bin 500 TL olarak açıklanan istihdam desteğinin, firmaların yarısından fazlasının KOBİ dışı olması nedeniyle tekstil ve hazır giyimde işten çıkarmaları durduramayacağını savunan sektör temsilcileri, “Ya KOBİ tanımı değişsin ya da tüm sektöre uygulansın” çağrısında bulundu.

Tekstil-giyim istihdamı alarm veriyorTekstil-giyim istihdamı alarm veriyorTekstil

2024’te işten çıkarmalar azaldı

Araştırmalara göre 2024’te teknoloji sektöründe işten çıkarmalar azalmış görünüyor. Teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 42 azaldı. Layoffs.fyi verilerine göre, 546 teknoloji şirketi 152 bin çalışanın işine son verdi.

Teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar azaldıTeknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar azaldıKüresel Ekonomi

 

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