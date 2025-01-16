BP,  maliyetleri düşürmek için 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracak

Dünya genelinde büyük şirketlerde işten çıkarmalar devam ediyor.

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden BP, CEO Murray Auchincloss'in maliyetleri düşürme planı kapsamında toplam iş gücünün yüzde 5'inden fazlasına denk gelen yaklaşık 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Çalışanlara gönderilen bildirime göre şirket, sözleşmeli pozisyonlarından da 3 bin kişinin etkileneceğini belirtti.

2 milyar dolarlık tasarruf sözü

BP CEO'su Auchincloss, yatırımcıların enerji dönüşüm stratejisine yönelik endişeleri ve önceki CEO Bernard Looney'nin Eylül 2023'te çalışanlarla ilişkilerini bildirmediği için ani istifasının ardından geçen yıl şirketin maliyetlerini 2026 sonuna kadar en az 2 milyar dolar azaltmayı taahhüt etmişti.

İşten çıkarmalar, BP'nin tüm birimlerinde yapılan incelemeler sonrasında kararlaştırıldı ve bu yıl içinde uygulanacak. Şirketin toplam çalışan sayısı ise yaklaşık 90 bin kişi.