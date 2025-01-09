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Microsoft, performansa dayalı işten çıkarma yapacak

Microsoft, performansa dayalı olarak departmanlar arasında küçük bir oranda işten çıkarma yaptığını doğruladı.

Haber Merkezi
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Microsoft, performansa dayalı işten çıkarma yapacak
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Bir Microsoft sözcüsü CNBC'ye gönderdiği bilgilendirme mailinde, "Microsoft'ta yüksek performanslı yeteneklere odaklanıyoruz. "er zaman insanların öğrenmesine ve büyümesine yardımcı olmak için çalışıyoruz. İnsanlar performans göstermediğinde, uygun önlemleri alıyoruz" dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, işten çıkarmaların çalışanların yüzde 1'inden daha azını etkileyeceğini söyledi.

Şirketin yaklaşık yüzde 38'lik net gelir marjı 2000'li yılların başından bu yana en yüksek seviyesine yakın olsa da, Microsoft'un hisseleri geçen yıl emsallerinin altında performans göstererek Nasdaq yüzde 29 değer kazanırken yüzde 12 yükseldi.

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