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Teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar azaldı

Teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 42 azaldı. Layoffs.fyi verilerine göre, 546 teknoloji şirketi 152 bin çalışanın işine son verdi.

Haber Merkezi
AA
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Teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar azaldı
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Koronovirüs salgınının başından bu yana teknoloji dünyasındaki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesi 2024 rakamlarını açıkladı. Layoffs.fyi verilerine göre, 2024'te 546 teknoloji şirketi 152 bin çalışanın işine son verdi.

 2024'de yüzde 42 daha az işten çıkarma yaşandı

Verilere göre, işten çıkarmalarda 2023'e göre düşüş yaşandı. 2023'te 1193 teknoloji şirketi, 264 bin kişinin işine son verirken 2024'te yüzde 42 daha az işten çıkarma kayıtlara geçti.

Bu yılın ilk ayında da teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar devam ediyor. Verilere göre ocakta 13 teknoloji şirketi, 1390 çalışanın işine son verdi.

Ocak ayında düşüş sürüyor

Yılın ilk ayları baz alındığında 2023'te 90 bin çalışan işten çıkarılırken bu rakam 2024'te 34 bin olarak tespit edildi. Bu verilere göre, bu yıl ocakta işten çıkarmalarda büyük bir düşüş oldu. 

Meta, işten çıkarmaları duyurdu

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Meta şirketi, performansa dayalı işten çıkarmalar yaparak iş gücünü yaklaşık yüzde 5 azaltacağını duyurdu.

Performans yönetiminde değişikliğe giderek düşük performans gösterenleri daha hızlı işten çıkarma kararı alan şirket, boşalan pozisyonları doldurmak için yeni çalışanları işe almayı planlıyor.

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