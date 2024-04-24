DİSK’ten Taksim açıklaması: 1 Mayıs alanıdır, bu hukuksal, tarihsel ve toplumsal bir hakikattir

İstanbul Beyoğlu'nda "Ulusal ve Uluslararası Yargı Kararları Çerçevesinde 1 Mayıs, Hukuk, Taksim" konulu basın toplantısına katılan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs'ta dünyanın dört bir yanından demokrasiye, adalete, özgürlüğe, eşitliğe, barışa ve kardeşliğe dair umut ve taleplerini haykıracaklarını söyledi.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk 1 Mayıs'ının Türkiye için önemli bir dönemeçte kutlanacağını aktaran Çerkezoğlu, "Taksim Meydanı 1977'den beri yüreğimizdeki yaradır, yeniden yasaklandığı 2013'ten beri en büyük hasretimizdir. 2024 1 Mayıs'ında Türkiye'nin ve dünyanın meydanlarında buluşan milyonların gözü kulağı Taksim 1 Mayıs alanında olacak, milyonlarca yürek Taksim 1 Mayıs alanıyla atacak. Taksim, 1 Mayıs alanıdır ve bu hukuksal, tarihsel ve toplumsal bir hakikattir." ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs'ı kendi belirledikleri, kentlerin en merkezi meydanlarında, İstanbul'da da Taksim'de kutlama hakları olduğunu dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve son olarak Anayasa Mahkemesi kararları, bu konuda sözünü söylemiştir. Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesinin aldığı son karara göre de 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır. Bu kesin ve son kararın ardından bizlerin 1 Mayıs'ta Taksim'de olmasını engellemeye çalışmak mümkün değildir." diye konuştu.

"Görüşmelerimizi devam ettireceğiz"

Çerkezoğlu, bir gazetecinin, İstanbul Valisi Davut Gül'ün 1 Mayıs kutlamasının Taksim'de yapılmayacağına ilişkin açıklamasını hatırlatıp, "Yer gösterilmesi halinde önceki yıllarda olduğu gibi oraya gidecek misiniz, yoksa Taksim'de ısrarcı mı olacaksınız?" sorusuna şu karşılığı verdi: "Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları konusunda kararlılığımızı ilk açıklama yaptığımız günden beri çeşitli dayanaklarıyla birlikte ifade ediyoruz. Sayın İstanbul Valisi ile 2 kez görüşme yaptık. Birkaç gün önce yaptığımız görüşmede bize başka bir alan talep etmemiz noktasında bu konuda hazırlık yapmak istediklerini ifade ettiler. Biz özellikle Taksim konusunda hukuksal olarak ortada duran bir gerçeğe sahip çıkma kararlılığındayız. Bununla ilgili çalışmalarımızı ve irademizi sürdüreceğiz. Görüşmelerimizi de devam ettireceğiz."

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, işçilerin, yaşadıkları sıkıntılarını, dertlerini ve beklentilerini istedikleri mekanda dile getirme hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da AİHM'in Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili kararını hatırlatarak, Anayasa Mahkemesinin de AİHM'in bu kararını daha somut bir biçimde anayasal maddeler temelinde formüle ettiğini aktardı.