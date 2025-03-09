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Diyarbakır'da kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır Ninova Park AVM'de bir kadın daha cinayete kurbanı oldu. Kafede oturan Merve Nur Yararlık (22), silahlı saldırıda boynundan vurularak hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi
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Diyarbakır'da kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Ninova Park AVM içindeki Starbucks'ta dışarıdan ateş açılması sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan Ninova Park AVM içerisindeki Starbucks'a dışarıdan bir kişi silahla ateş açtı. İçeride oturan M.N.Y, ve S.K., açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Merve Nur hayatını kaybetti

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan kadın, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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