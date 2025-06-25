DMM'den Dışişleri Bakanlığı hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dışişleri Bakanlığı'na yönelik bir habere yanıt verdi.

Yayıncılık ilkeleriyle de asla bağdaşmamaktadır

"Dışişleri Bakanlığımızın, NATO’yla ilişkiler kapsamında gerçekleştirdiği bir bildirimden yola çıkarak hedef gösterilmesi, ülkemizin ulusal güvenlik çıkarları açısından endişe verici olduğu gibi yayıncılık ilkeleriyle de asla bağdaşmamaktadır.

Dışişleri Bakanlığımızın habere konu faaliyeti, NATO’nun üye ülkelerdeki misyonlarında ülkemizi temsilen görev alabilecek yetkin personeller yetiştirmek üzere hazırlanan staj programlarıyla ilgili koordinasyon kapsamında gerçekleştirilmiştir.

"Bakanlığımız devletimizi uluslararası arenada en güçlü şekilde temsil etmektedir"

Dışişleri Bakanlığımız, devletimizin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda faaliyetlerini yürütmekte; devletimizi uluslararası arenada en güçlü şekilde temsil etmektedir.

Dışişleri Bakanlığımız, üyesi bulunduğumuz kolektif güvenlik örgütü NATO ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu başlıca kurumlardan bir tanesidir.

Ülkemiz, dünyanın muhtelif bölgelerinde NATO'nun barış misyonlarını desteklemekte, ittifakın istikrarlaştırıcı rolüne ve güvenliğine önemli katkılar sunmaktadır.

Dışişleri Bakanlığımız, ülkemiz ulusal güvenliği açısından tehdit oluşturan yapılara karşı yine aynı NATO bağlamı dolayısıyla da müdahale edebilmektedir.

Nitekim İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik sürecinde de Türkiye’nin NATO üyeliğinin ulusal çıkarlarımız açısından ne kadar değerli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır."