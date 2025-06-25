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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Hollanda'nın Lahey kentinde Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Erdoğan, Lahey'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i kabul etti.

Görüşmede İsrail-İran çatışması sonrası Orta Doğu'daki son durum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki uluslararası gelişmeler ve Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri ele alındı.

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