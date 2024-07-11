Doğan Kalafat kimdir? Deprem Bilimci Doğan Kalafat neden öldü?

Özellikle Kahramanmaraş depremlerinden sonra sıklıkla tartışma programlarında gördüğümüz, Celal Şengör'ün de sürekli kılavuz olarak gösterdiği Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, hayatını kaybetti. Acı haberi AFAD duyurdu. Peki Doğan Kalafat kimdir, nerelidir ve neden öldü? İşte Doğan Kalafat biyografisi...

DOĞAN KALAFAT KİMDİR?

Doğan Kalafat, 1977 Van doğumlu Türk deprem bilimci ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde (KRDAE) görev yapan önemli bir uzmandır. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, deprem araştırmaları ve afet yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. Kalafat, Türkiye'deki sismik aktiviteleri izleyerek kamuoyunu bilgilendirmekte ve deprem risklerini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Depremlerle ilgili yaptığı çalışmalar ve yayınladığı makalelerle tanınmakta olup, sıkça medya ve akademik çevrelerde görüşlerine başvurulmaktadır.

AFAD ACI HABERİ DUYURDU

AFAD'tan yapılan açıklamada "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü, değerli hocamız Doç. Dr. Doğan Kalafat vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına ve yerbilimleri camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.