Doktordan 7 hastaya cinsel taciz iddiası! 153 yıl hapis istemi

Antalya'da, bağırsak ve mide rahatsızlıkları yaşayan T.A. adlı kadın, geçen yıl Kepez Devlet Hastanesi Gastroenteroloji bölümünde uzman doktor olarak 5 yıldır görev yapan Ahmet Taner Cantimur'a muayene oldu. T.A., muayene sırasında doktor Cantimur'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla önce Kepez Devlet Hastanesi yönetimine şikayetçi oldu, ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın durumu Sağlık Bakanlığı'na aktarmasının ardından uzman doktor Ahmet Taner Cantimur hakkında soruşturma başlatıldı.

Muayene esnasında cinsel saldırıda bulunmuş

Soruşturma kapsamında Cantimur'un, 2018'de F.K., 2019'da S.U. ve D.B., 2021'de D.D., 2023 yılında T.A., F.D. ve N.S.'ye yönelik muayene esnasında cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Uzman doktor Ahmet Taner Cantimur, 15 Mart'ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Nitelikli cinsel saldırı eylemi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cantimur hakkında hazırlanan iddianamede; şikayetçilerin genelde bağırsak ve mide rahatsızlıkları nedeniyle muayene olmak için hastaneye başvurup, konunun uzmanı Cantimur'a muayene oldukları anlatıldı.

İddianamede, şikayetçilerin hepsinin ortak şikayetinin, Ahmet Taner Cantimur'un muayene etme şekliyle ilgili olduğu, kimi şikayetçilerin Kepez Devlet Hastanesi yönetimine, kimilerinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, kimilerinin ise Sağlık Bakanlığı İletişim Başkanlığı'na başvurup şikayetlerini dile getirdiği belirtildi. İddianamede, ortak şikayet konusunun, şüpheli Ahmet Taner Cantimur'un hastası olan şikayetçileri muayene odasına yalnız aldığı, muayene ederken kıyafetlerini soyduğu, muayene şeklini aşarak cinsel saldırıda bulunduğu, bazılarına cinsel amaçlı ifadeler kullandığı aktarıldı.

Bilirkişi raporunda yer aldı

İddianamede ayrıca, olaya ilişkin bilirkişi raporu da yer aldı. Bilirkişi raporunda; şikayetçi T.A.'ya rektal muayenenin fiziki muayenenin tamamlayıcı unsuru olduğu, ancak süresinin 15-20 dakika olmasının usule aykırı olduğu, vajinal muayeneyi gerektirecek herhangi bir endikasyon olmadığı belirtildi.

Raporda, yine şikayetçi D.D.'ye yönelik vajinal muayeneyi gerektirecek bir endikasyon olmadığı, tıbbi muayene usul ve bilimsel verilere uygun olmadığı, diğer şikayetçilere de rektal muayenenin hastalığın teşhisi için uygun olduğu, ancak vajinal muayenenin herhangi bir endikasyon olmadığı kaydedildi.

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