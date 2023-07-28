Dört ilimizde çıkan orman yangınları söndürüldü veya kontrol altına alındı

Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Hıdırbeyli Mahallesi Çaldır mevkisinde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 80 işçi ile müdahale edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında 700 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İlçenin kırsal Arıklı Mahallesi mevkiinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Lice Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yangına müdahale edilirken, orman işçileri de iş makineleriyle alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için çevrede çalışma yürüttü. Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor. Yangında 5 hektar ormanlık, 15 hektar da otluk alanın zarar gördüğü belirtildi.

Denizli'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Denizli'nin Çal ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangını söndürüldü. Süller Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 7 arazöz, 4 itfaiye, 1 dozer, 2 greyder, 6 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Burdur'da hububat tarlasında çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde hububat tarlasında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.