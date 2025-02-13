“Dövdüm ama kötü dövmedim” demişti: Öğrencilerine şiddet uygulayan imam hatip müdürü, milli eğitim müdürü olarak atandı

2016'da Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdürlük yaparken beş çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle suçlanan Muhammet Fatih Zengin, Ankara Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Zengin'in ataması, eğitim camiası ve siyasi arenada büyük tepki topladı.

Cumhuriyet'in haberine göre Zengin, daha önce görev yaptığı lisede, okuldan kaçma girişiminde bulundukları iddia edilen beş çocuğu odasına çağırarak darp etmiş ve bu eylemini, “Dövdüm ama kötü dövmedim” diyerek açıklamıştı. Bu olay, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı ve inşası için Milli Piyango'dan "haram" denilerek alınan 3.9 milyon TL bağış kullanılan okulda yaşanmıştı.

CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik sorularında, Zengin'in adli ceza alıp almadığını ve açıkça görevini kötüye kullanarak çocuklara şiddet uygulayan birinin neden bu şekilde ödüllendirildiğini sorguladı.