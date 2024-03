Down sendromu nedir? 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Down sendromu nedir?

Down sendromu, trizomi 21 ya da mongolizm; genetik düzensizlik sonucu insanın 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması durumu ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan genetik bir bozukluktur. Down sendromu, bireyin 1 yaşından daha uzun süre yaşayabildiği tek otozomal trizomidir.

Down sendromu vücutta yapısal ve fonksiyonel değişiklikler ile karakterize edilir. Vücuttaki küçük ve büyük farklılıkların kombinasyonu yapısal olarak sergilenir ve sık sık zihinsel kavramadaki bozukluklar ve fiziksel gelişimin tipik yüz görünümü gibi farklı olmasıyla ilişkilendirilir. Çoğunlukla hafif veya orta seviyeli öğrenme güçlüğü gibi sorunlar taşır.

Down sendromu gebelik sırasında ya da doğumda tanımlanabilen bir rahatsızlıktır ve her 800 ile 1000 doğumda 1 oranında rastlanır. İstatistikler anne yaşının artışıyla bu oranın yükseldiğini göstermiştir, diğer etkenlerin payı küçüktür.

Down sendromunun tipik yüz siması, normal kromozom sayısına sahip olan bazı insanlarda da görülebilir. Ancak Down sendromunda buna ek olarak; el ayasında çift yerine tek derin olarak bulunan avuç içi çizgisi, epikantik katlanmanın neden olduğu badem biçimli göz, palebral yarık, düşük kas tonusu, ayak başparmağıyla ikinci parmak arası daha büyük bir boşluk ve sarkık dil morfolojisi görülebilir. Bu semptomların hepsi aynı anda görünmeyebilir, bazılarına sık rastlanırken bazıları daha seyrek görülür. Down sendromunun sağlığa getirdiği sorunların başında ise konjenital kalp defektleri ve kalp yetmezliği riskleri, gastroözafagal reflü hastalığı, tekrarlayan kulak enfeksiyonları, obstrüktif uyku apnesi ve tiroid bozuklukları riskleri sayılabilir.

Çocukluğun erken dönemlerinde sağlanacak olan aile ve tıp desteği ile erken müdahale sayesinde Down sendromlu insanlar destekle toplumla bütünleşik bir hayat kurabilirler.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde down sendromu hakkında toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, down sendromlu bireylere karşı olumlu tutum ve davranışlara katkıda bulunulmasını sağlamak, erken eğitimin ve eğitimde sürekliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde de her yıl 21 Mart'ta, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarımızda toplumsal farkındalık ve duyarlılığa katkı sağlayacak etkinlikler düzenlenmektedir.

Down sendromu, bireylerin fiziksel özellikleri ve zihinsel yeteneklerinde farklılık gösteren genetik bir durumdur. Down sendromlu bireylerin topluma katkı sağlayabilecekleri, yeteneklerini geliştirebilecekleri ve mutlu bir yaşam sürdürebilecekleri unutulmamalıdır.

Down sendromlu bireylerin eğitim haklarına saygı gösteriyor ve özel eğitim ihtiyacı olan her öğrenci için olduğu gibi sunulan eğitimin niteliğini artırmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her bireyin eğitimde eşit fırsatlara sahip olmasının öneminden yola çıkarak; down sendromlu öğrencilerimizin potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Down sendromlu bireylerin hayatlarını daha iyi anlamak, toplum ile bütünleşmelerini sağlamak, onların sahip olduğu yetenekleri ve potansiyellerinin farkında olmalarını sağlamak ve geliştirilmeleri önem arz etmektedir.