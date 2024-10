Dubaili şirketlerin Türkiye’deki yatırımları 2 milyar dolara ulaştı

Dilay HATİP

Dubai Ticaret Odası (Dubai Chambers) tarafından iş birliğini güçlendirme, ikili ticaret ve yatırımları teşvik etme ve yapıcı ortaklıklar kurma hedefi doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası iş birliğinde İstanbul’da “Türkiye ile İş Yapmak” başlıklı forum ve networking toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda çeşitlendiğini ve arttığını kaydederek, müteahhitlik hizmetleri, yatırım ve ticarette güzel ilişkilere sahip olduklarını vurguladı. TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz ise Türkiye’nin önemli bir imalat sanayi kapasitesine, nitelikli insan kaynağına ve savunma sanayisi de dahil birçok sektörde küresel ölçekte başarılı şirketlere sahip olduğunu belirtti. Etkinlikte ayrıca Dubai Ticaret Odası ile TOBB, MÜSİAD, DEİK, İTO, ASO ve ATO arasında altı ayrı Mutabakat Zaptı imzalandı.

Türkiye Dubai’nin üçüncü büyük ticaret ortağı

EKONOMİ’ye özel açıklama yapan Dubai Ticaret Odası Başkanı ve CEO’su Mohammad Lootah, İstanbul’da bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, iş dünyası mensuplarının birbirlerinin pazarları hakkında daha fazla bilgi edinmelerini, potansiyel ortaklıkları ortaya çıkarmalarını ve iş birliğini geliştirmelerini sağlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Dubai’nin Türkiye ile büyüyen ekonomik bağları olduğunu vurgulayan Lootah, geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın (CEPA) ardından ticaret ve yatırımların büyümesini dört gözle beklediklerini belirtti. Anlaşma ile birlikte geniş bir ürün yelpazesinde gümrük vergilerinin kaldırıldığını ve ticaretin önündeki engel lerin giderildiğini belirten Lootah, CEPA’nın etkisiyle Türkiye ile Dubai arasındaki petrol dışı ticaretin 2022-2023 yılları arasında%106,9 artarak 34,4 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye’yi Dubai’nin üçüncü büyük ticaret ortağı konumuna getirdiğini söyledi. Lootah, Dubai Ticaret Odası’na aktif üye olarak kayıtlı Türk şirketlerinin sayısı 2024 yılının ilk yarısının sonunda 3.258’e ulaştığını ekledi.

Lootah, pazarlar arasında ticaretin büyük çoğunluğunun değerli taş ve metal alışverişini içerdiğini ifade etti. Diğer taraftan Dubai’den Türkiye’ye ihraç edilen diğer önemli ürünler arasında makine, elektronik ve taşıtların yer aldığını söyleten Lootah, Türkiye’den Dubai’ye ihraç edilen ürünler arasında makine, giyim, elektronik ve süt ürünleri bulunduğunu aktardı.

(Soldan sağa) Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, Dubai Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Mohammad Lootah, BAE'nin İstanbul Başkonsolosu Saeed Saqer Al Mheiri

CEPA, Türkiye pazarına yatırımı teşvik ediyor

Son altı yılda Dubai şirketlerinin Türkiye pazarına yaptığı yatırımlara dikkat çeken Lootah, şu bilgileri verdi:

“Ağırlıklı olarak gayrimenkul, lojistik ve ticaretle ilgili diğer sektörler olmak üzere yaklaşık 2 milyar dolar civarındaydı. Bu, gördüğümüz ticaret hacmine göre sağlıklı bir yatırım değeri ve CEPA’nın imzalanmasından sonra daha da fazla fırsat görüyoruz. CEPA sadece gümrük vergilerin kaldırılmasıyla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda insanları ticaret yapmaya Türkiye pazarına yatırım yapmaya teşvik edecek adımlar atıyor. Bugün birçok Türk kuruluşu ile mutabakat zaptı imzaladık. Bunun amacı gerçekten ticaret ve yatırım fırsatlarını anlamak ve böylece bunları Dubai’deki üye şirketlerimiz arasında tanıtmak. Buna ek olarak, Türk yatırımcılara Dubai’deki yatırım fırsatları hakkında bilgi verebiliriz.”

CEPA’nın ikili ticareti bir üst seviyeye taşıyacak çok önemli bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Dubai Ticaret Odası Başkanı ve CEO’su Mohammad Lootah, Türkiye’nin BAE’nin üçüncü büyük ortağı konumuna geldiğini kaydetti.

Türkiye’nin Avrupa Birliği pazarına yazılım hizmetleri ihraç eden çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Lootah, “Dubai üzerinden Ortadoğu pazarına erişmelerini nasıl sağlayabileceğimizi değerlendiriyoruz. Buna ek olarak, dijital ekonominin büyümesinden nasıl faydalanabileceklerine, piyasada mevcut olan finansman fırsatlarına nasıl erişebileceklerine, Türk şirketlerinin ve Dubai’de büyüyen gayrimenkul sektörünün inşaat ve gayrimenkul geliştirmedeki rolünü nasıl arttırabileceğimize bakıyoruz” diye konuştu.

“Dubai’de çevik olmayı öğreniyoruz”

Son dönemde bölgede artan Jeopolitik risklere ilişkin soruya “Her şeyden önce Dubai’de çok çevik olmayı öğreniyoruz. Bu yüzden çok dirençliyiz, çok esneğiz, planlarımızı her zaman mevcut durumlara uyarlıyoruz ve her fırsatın olumlu tarafına bakıyoruz” yanıtı veren Lootah, şu görüşleri paylaştı: “Dolayısıyla Türkiye pazarına baktığımızda yatırım için mükemmel bir zaman olduğunu görüyoruz. Büyük bir açıklık var. Mesele sadece güvenlik değil. Gerekli tüm yatırım ve ticaret anlaşmaları zaten imzalanmış durumda. Yatırımcı her zaman yatırım koruması ve verilerin kullanılabilirliğini arar. Neyse ki her iki ülke de çok güvenli. Tüm bunların yanı sıra iş dünyasının ihtiyaç duyduğu altyapıya sahip olan Dubai ve Türkiye’de her yıl uluslararası fuarlar düzenleniyor. Tüm bu unsurlar bir araya getirildiğinde, yatırımcı için bir ülkeye gidip yatırım yapmak cazip hale geliyor. Küresel durum söz konusu olduğunda, her zaman zorluklar olacaktır. Ancak biz bunlara her zaman bir fırsat olarak bakıyoruz.”