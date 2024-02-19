Düğüm dizisi ne zaman yayımlanacak? Düğüm dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Düğüm dizisi ne zaman yayımlanacak?

Başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak‘ın paylaştığı, "Düğüm" dizisi 23 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

Düğüm dizisinin konusu

Düğüm, başarılı bir haberci olan Neslihan Turhan’ın hikayesini konu ediyor. Neslihan Turhan, dürüstlüğü ile izleyicilerin gözdesi olan başarılı bir habercidir. Kayıp ve cinayetlerle ilgili dosyaların ele alındığı “Tek Gerçek” programı ile kariyerinin zirvesinde olan Neslihan’ın hayatı, oğlu Can’ın arkadaşı Leyla’yı öldürmekle suçlanmasıyla altüst olur.

Kendisini büyük bir kabusun içerisinde bulan Neslihan, oğlunu korumak ve gerçekleri ortaya çıkarmak arasında büyük bir ikilemde kalır. Dürüstlük ve adalet üzerine kurduğu dünyası altüst olan Neslihan, oğlunu hapse atma pahasına Leyla’nın katilinin peşine düşecek midir?

Düğüm oyuncu kadrosu