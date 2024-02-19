Düğüm dizisi ne zaman yayımlanacak? Düğüm dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Amazon Prime’ın Türkiye’deki izleyicilerle buluşturacağı ilk yerli yapım olan “Düğüm” dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Düğüm dizisinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel, Caner Cindoruk, Yiğit Özşener, İbrahim Selim gibi isimler başrol olarak yer alacak. Peki, Düğüm dizisi ne zaman yayımlanacak? Düğüm dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Düğüm dizisi ne zaman yayımlanacak?
Başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak‘ın paylaştığı, "Düğüm" dizisi 23 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.
Düğüm dizisinin konusu
Düğüm, başarılı bir haberci olan Neslihan Turhan’ın hikayesini konu ediyor. Neslihan Turhan, dürüstlüğü ile izleyicilerin gözdesi olan başarılı bir habercidir. Kayıp ve cinayetlerle ilgili dosyaların ele alındığı “Tek Gerçek” programı ile kariyerinin zirvesinde olan Neslihan’ın hayatı, oğlu Can’ın arkadaşı Leyla’yı öldürmekle suçlanmasıyla altüst olur.
Kendisini büyük bir kabusun içerisinde bulan Neslihan, oğlunu korumak ve gerçekleri ortaya çıkarmak arasında büyük bir ikilemde kalır. Dürüstlük ve adalet üzerine kurduğu dünyası altüst olan Neslihan, oğlunu hapse atma pahasına Leyla’nın katilinin peşine düşecek midir?
Düğüm oyuncu kadrosu
- Bergüzar Korel
- Serkan Altunorak
- Caner Cindoruk
- Elif Uslusoy
- Itır Esen
- Kaan Miraç Sezen
- Erkan Bektaş
- Mina Derman
- Merve Nur Bengi
- Demirhan Demircioğlu
- İbrahim Selim
- Münibe Millet