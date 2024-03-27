Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin TL emekli promosyonu verilecek mi? 

Dul ve yetim aylığı alanlara 5 bin TL promosyon verilecek mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibinin başvurması halinde 5 bin lira promosyon ödemesi alacağını açıkladı.



SGK’dan banka promosyonları hakkında yapılan açıklamada, “Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri kamu bankalarında yaklaşık iki katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bunun dışında SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır." denildi.

Dul ve yetim aylığı nedir?

Dul ve Yetim aylığı, sigortalının vefat etmesi durumunda geride kalan hak sahibi konumundaki eş ve çocuklara bağlanan aylık olarak belirtilmektedir. Sigortalının ölümü halinde, öncelikle aylıktan yararlanma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılıp, aylıktan yararlanma şartlarının sağlandığı durumlarda kişilere ölüm aylığı bağlanabilmektedir.

Dul ve yetim aylığı kimler alabilir?

Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar. Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.

Halk arasında "ölüm aylığı" olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur. Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Çocuklara yönelik yetim aylığı ise "yetim aylığı" olarak bilinir. Bu aylık, kız ya da erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların alacakları maaş sürelerini etkileyebilir.