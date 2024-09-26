Dün göreve başlayacaktı ama gitmedi! Türkiye güzeli İdil Bilgen'in önünde 2 seçenek var
Sağlık Bakanlığı'nın Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Bingöl’e atanan Türkiye güzeli İdil Bilgen göreve başlamadı. Bilgen, 2 ay içerisinde mazeret dilekçesi verirse bu göreve başlayabilecek, vermezse 6 ay sonraki kuraya katılabilecek.
2024 Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla Bingöl'de Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandı.
9 Eylül'de ataması yapılan İdil Bilgen’in 15 günlük başvuru süresi dün doldu. Bilgen, 2 ay içerisinde mazeret dilekçesi verirse Bingöl’deki görevine başlayabilecek. Bilgen, mazeret dilekçesi vermemesi durumunda 6 ay sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına katılabilecek.
Bilgen, daha önceki açıklamalarında mesleğini yapmak istediğini belirtmişti.