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Dün tahliye edilen Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklandı

Dün tahliye edilen Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, tahliyesine itiraz edilmesinin ardından yeniden gözaltına alındı. Çağdaş Hukukçular Derneği açıklamasına göre Kozağaçlı, tutuklanarak yeniden Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Haber Merkezi
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Dün tahliye edilen Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklandı
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Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 2017'den bu yana ''DHKP/C Terör Örgütüne Üye Olmak'' suçundan tutuklu olan Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, dün akşam saatlerinde tahliye edildi.

Hakkında yakalama kararı çıktı

Kozağaçlı, tahliye olmasının üzerinden 24 saat geçmeden yeniden gözaltına alındı. Savcılık bu tahliyeye itiraz etti, hakimlik de kabul ederek Kozağaçlı hakkında yakalama kararı verildi.

Savcılık itiraz etti 

Edinilen bilgiye göre Kozağaçlı hakkında yeni bir soruşturma açılmadı.

Hükmünü tamamlayıp tahliye edilmesine dair savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine yakalama çıkarıldığı ve sağlık muayenesinden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirileceği bildirildi. 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine Kozağaçlı'ya şartlı tahliye kararı veren Bakırköy İnfaz Hakimliği itirazı kabul ederek şartlı tahliye talebinin kabulü kararını kaldırarak talebin reddi kararı vermişti.

Kozağaçlı’yı, 19 Mart operasyonlarında tutuklanan ve sonra serbest kalan gençlerin yakınları Marmara Cezaevi’nin çıkışında karşılamıştı. Cezaevinin önünde bekleyenler Kozağaçlı’ya çiçek vermişti.

Kozağaçlı cezaevi çıkışında, “Muhalefetin yükseldiği dönemlerde yan yana olmak, bir arada olmak çok güzel” demişti.

Yeniden tutuklandı

ÇHD'nin aktardığı bilgiye göre Kozağaçlı yeniden tutuklandı. Kozağaçlı, sekiz yıldır tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'ne sevk edildi.

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