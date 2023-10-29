Dünya liderlerinden 100. yıla özel kutlama mesajları

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü vesilesiyle birçok ülke liderinden tebrik mesajları geldi.

Rusya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Basın Servisi tarafından yayımlanan tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dostluk ve iyi komşuluk çerçevesinde geliştiğini vurgulayan Putin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli dostum, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının yüzüncü yılı münasebetiyle en içten tebriklerimi kabul etmenizi rica ederim. Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir. Çeşitli alanlardaki işbirliği iyi sonuçlar veriyor, büyük ortak projeler sistematik olarak hayata geçiriliyor. Moskova ve Ankara, bölgesel ve küresel gündemdeki önemli konuların ele alınmasına yönelik çabalarında başarıyla işbirliği yapıyor. Dost halklarımızın faydasına ve daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşası adına ikili ilişkilerimizi tüm yönlerde sürekli geliştirmeye devam edeceğimizden eminim."

Putin, Türk halkına mutluluk ve refah diledi.

İngiltere

İngiltere Kralı 3. Charles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Kral Charles'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta, "Ülkenizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan bu özel günde, ekselanslarınıza ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten tebriklerimi sunuyorum." ifadesi yer aldı.

Türkiye'ye 2015'te yaptığı ziyarette karşılaştığı misafirperverliği sevgiyle hatırladığını belirten Kral Charles, "Bu yıl şubat ayında yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Türkiye halkının devam eden yeniden inşa çabalarında gösterdiği dirence derin hayranlık duyduğumu da ifade etmek isterim." değerlendirmesini paylaştı.

İngiltere ve Türkiye arasındaki ortaklık ve dostluğun devamını dilediği mektubunda Kral Charles, şunları kaydetti:

"Bu olumlu ilişkinin giderek daha da güçleneceğinden ve devam edeceğinden eminim. Siz ve dünyanın her yerinde yaşayan Türkler, Türkiye'nin yüzüncü yılını kutlarken ben ve eşim size en iyi dileklerimizi iletiyoruz."

Belarus

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi tarafından yayımlanan mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti.

Türk halkının gururla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladığını vurgulayan Lukaşenko, şunları kaydetti:

"Türkiye, 100 yılda siyasi, sosyoekonomik, kültürel ve insani alanlarda büyük başarılara imza attı, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde etkin katılımcı olarak uluslararası alanda güçlü bir otorite edinmiştir. Türkiye, 100 yıl önce olduğu gibi geleneklere ve korunan değerlere bağlılığını dünyaya gösteriyor, ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunuyor.

Minsk, Ankara'yı güvenilir ve gelecek vadeden bir ortak olarak görüyor. İkili işbirliğinin her alanda daha dinamik ve verimli gelişmesi için çabalıyoruz."

Lukaşenko, mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık ve çalışmalarında başarılar, dost Türkiye halkına ise barış, birlik ve refah diledi.

Azerbaycan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, sosyal medya hesaplarından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Türk bayrağının olduğu fotoğrafla yapılan paylaşımda, "Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadeleri yer aldı.

Katar

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, "Şeyh Temim, kardeş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle tebrik mesajı gönderdi." ifadeleri kullanıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Öte yandan başkent Doha'daki sembol yapılara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Türk bayrağı yansıtıldı.

Katar'ın sembol binalarından Al Jaber Kuleleri ve The View Hospital, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı beyaz renge büründü.

Türk bayraklarının üzerinde ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı", "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Doha'nın simge yapılarından 'The View Hospital' ve 'Al Jaber Twin Tower' binalarında şanlı bayrağımız dalgalandı. İşbirliği ve desteklerinden dolayı dost ve kardeş Katar’a teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

İran

İran Cumhurbaşkanı Reisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yazılan kutlama mesajında, “İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin işbirliği ve karşılıklı anlayışının iki millet için bereket ve değerli sonuçlar getireceğine, bölge ve dünya ülkelerine barış, istikrar ve refah getireceğine eminim” ifadesi kullanıldı.

Pakistan

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Başbakan Kakar, mesajında, "Pakistan hükümeti ve halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı münasebetiyle kardeş Türkiye halkına en içten tebriklerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kakar, 29 Ekim 1923'te Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından ilan edilen Cumhuriyet'in, Türk ulusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği kahramanca özgürlük mücadelesinin doruk noktasını teşkil ettiğini belirtti.

Türk ulusunun bağımsızlığını korumak için gösterdiği azim ve kararlılığa işaret eden Kakar, bunun dünyanın dört bir yanında özgürlük aşığı insanlara ilham vermeye devam ettiğini vurguladı.

Kakar, geçen yüzyıl boyunca Türkiye'nin hayatın her alanında etkileyici adımlar attığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dinamik liderliğinde, Türkiye'nin ekonomik dönüşümü ve barış ve refah hedeflerini desteklemedeki rolü dünya çapında kabul görüyor. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutlarken, Pakistan'da bizler de Türk kardeşlerimizin sayısız başarılarından dolayı onlarla birlikte seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

Pakistan ve Türkiye arasında kökleri din, kültür ve tarih bağlarına dayanan kardeşlik ilişkileri bulunduğuna dikkati çeken Kakar, "Pakistan'daki ilk Türk Büyükelçisi Yahya Kemal Beyatlı'ya hitaben konuşan Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah, 'Pakistan Müslümanları ülkenize karşı sevgi ve saygı duyguları besliyor ve şimdi Türkiye ve Pakistan her ikisi de özgür, egemen ve bağımsız ülkeler olarak, her ikisinin de iyiliği için bağlarını daha da güçlendirebilirler' şeklinde konuşmuştu." açıklamasını yaptı.

Kakar, ikili ilişkilerin her geçen gün güçlenerek artmaya devam etmesinin büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu belirterek, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Stratejik Ekonomik Çerçeve gibi kurumsal mekanizmalar, savunma, ekonomi, sağlık, eğitim, tarım, turizm ve kültür gibi alanlarda ortaklığımızı yönlendirmek için insan merkezli ve geleceğe yönelik bir odaklanma sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere, 2010 ve 2022'de Pakistan'da meydana gelen büyük sel felaketlerine ve 2005'teki Azad Cammu Keşmir'deki depreme atıfta bulunan Kakar, iki ülkenin her türlü sıkıntı ve zorlukta birbirlerinin yanında yer aldığını anımsattı.

Kakar, iki ülke halkının zor durumdaki kardeşleri için sergilediği dayanışma ve desteğin, devletlerarası ilişkilerde benzeri olmayan sevgi ve bağlılığı temsil ettiğini vurgulayarak, Pakistan'ın, Türkiye ile çok boyutlu stratejik bağlarını özellikle ekonomik alanda daha da güçlendirme yönündeki kararlılığını bir kez daha teyit etti.

Bu kapsamda Mal Ticareti Anlaşması ve Stratejik Ekonomik Çerçeve imzalanması da dahil olmak üzere somut adımların atıldığına işaret eden Kakar, "Kuşkusuz, sağlam ekonomik ortaklık ve güçlendirilmiş bağlantılar önümüzdeki günlerde ve yıllarda ikili ilişkilerimize yön verecek önemli dayanaklar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kakar, Pakistan halkının büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. 100 yılı boyunca Türk ulusunun refah ve ilerlemesinin devam etmesi ve iki ulus arasındaki özel ilişkinin gelecek zamanlarda da gelişmeye devam etmesi için dua ettiğini belirtti ve Türkçe olarak şu açıklamayı yaptı:

"Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği."

Özbekistan

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yayınlanan mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle tebrik etti.

İki ülke halkları arasında ortak dil, ortak gelenekler, karşılıklı saygı ve dayanışma ilkelerine dayalı kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin son yıllarda nitelik açısından yüksek bir düzeye ulaşmasından ve ikili ilişkilerde yeni bir tarihi dönemin başlamasından büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Mirziyoyev, "Sizinle birlikte, halklarımızın genel kalkınmasını sağlamak için üzerinde anlaştığımız tüm büyük projeleri ve programları tam olarak uygulayacağız ve hedeflerimize ulaşacağız." değerlendirmesini yaptı.

Mirziyoyev mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık, esenlik ve devlet yönetiminde yeni zaferler, kardeş Türk halkına da huzur ve kalkınma diledi.

Baltık ülkeleri

Litvanya, Letonya ve Estonya'nın Dışişleri Bakanlıkları Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlama mesajı yayımladı.