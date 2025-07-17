Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji , Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Vatandaşlar uyarıldı

Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, son radar değerlendirmelerine göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölge genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.