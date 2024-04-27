Dünya plastik sektörü İstanbul’da buluşuyor

Açılış günü gerçekleştirilecek konferansa; yurt içi ve yurt dışından çok sayıda uzman isim ve özel sektör temsilcisi katılacak. Regülasyonlar, son teknolojiler ve iyi uygulamaların ele alınacağı etkinlik kapsamında, PAGÇEV Plastik Geri Dönüşüm Ödülleri de sahiplerini bulacak.

Doğrudan ve dolaylı 15 milyar dolarlık ihracatla, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan sanayi kollarından biri olan plastik sektörü, 2-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek RePlast Eurasia Plastik Geri Dönüşüm ve Hammaddeleri Fuarı’nda bir araya gelecek. Geri dönüşümdeki pazar payını artırmak ve Türkiye’nin geri dönüşümde merkez üs olması hedefiyle Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği (PAGÇEV) tarafından TÜYAP’ta düzenlenecek fuarın açılış günü olan 2 Mayıs’ta, PAGÇEV Plastik Geri Dönüşüm Konferansı da gerçekleştirilecek. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda uzman ismin ve özel sektör temsilcisinin katılacağı konferans kapsamında sektördeki regülasyonların, son teknolojilerin ve iyi uygulamaların ele alınması amaçlanırken; organizasyon kapsamında PAGÇEV Plastik Geri Dönüşüm Ödülleri de sahiplerini bulacak.

Türkiye sanayisinin yeşil dönüşüm vizyonu

Organizasyonda, plastik geri dönüşüm sektörünün bugünü, gelecekte sektörü bekleyen teknolojik gelişmeler, yasal uygulamalar, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi gibi çeşitli konular çerçevesinde şekillenecek oturumlar da gerçekleştirilecek. Açılış konuşmasını Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Kongre Komite Başkanı Hamdi Yazır’ın yapacağı konferansın açılış konuşmalarını ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç yapacak. PAGÇEV Başkanı Yavuz Eroğlu’nun "Türkiye Sanayinin Yeşil Dönüşüm Vizyonu" başlıklı ana konuşmasının ardından ise ödül töreni gerçekleştirilecek.

Regülasyonlar, trendler ve teknolojiler öne çıkacak

Etkinlik sponsorunun TÜYAP, platin sponsorun Sibur, yaka kartı sponsorunun Balkan Plastik ve bronz sponsorun Certiloop olduğu konferansta 3 farklı panel de düzenlenecek. “Plastik Geri Dönüşüm Sektörüne Genel Bakış: Regülasyon, Teknoloji ve Fiyat Trendi" başlıklı panelin moderatörü TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclis Başkanı Ali Kantur olurken; panelistler ise Avrupa Birliği PET Değer Zinciri Birliği Petcore Europe Başkanı Antonello Ciotti, Gine Atık Yöneticileri Federasyonu (FEGEDEG) Başkanı Sory Camara, EuPC (Avrupa Plastik Üreticileri Birliği) Genel Müdürü Bernard Merkx, Rusya’nın Petrokimya debi Sibur Internatıonal Sibur Ar-Ge Merkezi "Polilab" Genel Direktörü Vernigorov Konstantin, Uluslararası Yeşil Nokta firması Greendot Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Alexandre Dangis, Türkiye’nin ilk milli Geri Dönüşmüş Plastik içerik Belgelendirme kuruluşu Certiloop Genel Müdürü Yağmur Eroğlu, Avrupa’nın en büyük teknoloji firmalarından biri Bandera Geri Dönüşüm ve İleri Dönüşüm Satış ve Ürün Müdürü Andrea Carraro, Küresel hammadde istibaratı şirketi S&P Global Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Kimyasallar Editörü Daniel Pelosi olarak açıklandı.

Otomotiv sektöründe geri dönüşüm de ele alınacak

"Çevresel Faktörler ve Plastik Geri Dönüşümündeki İyi Uygulamalar" konulu panelin moderatörlüğünü ise PAGEV Kongre Komite Başkanı Hamdi Yazır üstlenirken; panelistler şu isimlerden oluşacak: Unilever Algida Kıdemli Ambalaj & Proses Geliştirme Müdürü Atahan Özgünay, Coca Cola Sürdürülebilirlik ve Tedarikçi Direktörü Erdem Baltalı, Anadolu Efes Grup Strateji, İnovasyon ve Girişimcilik Direktörü Tuba Gökcan ve Nestle Türkiye Satın Alma İş Ortağı Levent Uçar.

“Otomotiv Sektöründe Geri Dönüşüm Plastik Kullanımı ve Tedarik İmkanları" isimli 3.panelde ise moderatörlüğü TOBB Otomotiv Meclis Başkan Yardımcısı Özlem Güçlüer üstlenirken; Oyak Renault Plastik Malzeme Türkiye Strateji Lideri Faruk Silahtaroğlu, Ford Otosan Sürdürülebilir Malzeme Uygulamaları Teknik Lideri Ayşemin Top Gül, Tofaş Kıdemli Teknik Uzmanı Tuğba Okay, Karel Kalıp Genel Müdürü Refik Diri, Burpol Polimer Genel Müdürü İlkay Yıldırım, Politem Plastik Genel Müdürü Maryo Kohen ve Art Recycle CEO’su Gökhan Dursun panelistler arasında yer alacak.