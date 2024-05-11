Dünyayı ve Türkiye’yi derin okuyun! “EKONOMİ-Diplomatik” okuyun…

Merhaba,

EKONOMİ Gazetesi olarak bugün yeni bir yayına başlıyoruz;

“EKONOMİ Diplomatik”…. İddiamız büyük; Türkiye’nin “hafta sonu” gazetesi olmak… Gazeteniz; Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere dair derinlikli analizlere ve istikrarlı bir ekonomi için “olmazsa olmaz” şart niteliğindeki istikrarlı dış politikaya geniş çerçeveden objektif bir perspektif sunmayı amaçlıyor. Türkiye ve dünyayı yakından ilgilendiren gelişmelerin önüne ve arkasına, alanında uzman isimlerin yorum/analizleriyle mercek tutmayı hedefliyor…

EKONOMİ Diplomatik, bu sayısında 31 Mart yerel seçimleriyle ortaya çıkan yeni tablo ekseninde, Türk dış politikası ve ekonomisinin nereye evrilebileceğine dair sorulara yanıt aramaya odaklandı.

Dışişleri eski Bakanları’ndan Murat Karayalçın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat oluşturduğu dış politika yöneliminin önemine değindiği yazısında, bu yönelime uymamanın ülkeye çıkardığı maliyetin altını çizdi. TEPAV Direktörü Burcu Aydın Özüdoğru, 31 Mart seçimleri sonrasındaki ekonomik görünümü ve olası gelişmeleri tartıştı. Emekli Büyükelçi Hakan Okçal ise, 31 Mart seçimlerinin ardından Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu sorunları tek tek irdeleyerek, Türkiye’nin demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında küresel değerlere dönmesinin önemini vurguladı.

Middlebury College’da siyaset bilimi doçenti olarak görev yapan Şebnem Gümüşçü, seçim sonrası tabloda iktidarın, olası rotasına ilişkin senaryoları irdeledi.

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyadaki ateş çemberini, Gazze kaosu ve bunun küresel etkilerini ise, Türk Hariciyesi’nin yetiştirdiği Ortadoğu uzmanlarından Emekli Büyükelçi Ömer Önhon değerlendirdi. Önhon yazısında, Filistin meselesine çözümün nasıl geleceğinin ipuçlarını da verdi.

Ekonomi Gazetesi yazarlarından Prof. İlter Türkmen’in Türk dış politikasının yönelimine ilişkin değerlendirmelerinin ve önerilerinin de yer aldığı bu ilk sayıda, Türkiye gibi kritik bir seçim sürecinden geçen Senegal’de yaşananların benzerlikler ve karşıtlıklar üzerinden ülkemize olası etkilerini de Emekli Büyükelçi Hasan Servet Öktem kaleme aldı.

EKONOMİ Diplomatik, Türkiye ve dünya gündeminin daha doğru okunmasına katkı sağlama çabası içinde olacak. Ekonomi basınının referans yayını EKONOMİ gazetesine verdiğiniz desteği, yeni yolculuğumuzda da esirgemeyeceğinize inanıyoruz. Gazetimizin, Türk basın yayın mecrasında son dönemde ihmal edilen dış politika alanındaki boşluğu doldurabilmesi dileğiyle; Hoşbulduk....

EKONOMİ Diplomatik'te neler var?

EKONOMİ gazetesinin hafta sonu sayısı olarak yayına hazırlanan EKONOMİ Diplomatik; objektif kriterlere dayalı derinlikli analiz ve değerlendirmelerle, öncelikle iş dünyası olmak üzere, okuyucularının gündem konularını anlama ve yorumlamalarına analitik çerçevede katkı sağlamayı amaçlıyor.

EKONOMİ-Diplomatik’le;

-Gelişen gündemi, çok yönlü perspektifle değerlendirmek,

-Alanında uzman kalemlerin kapsamlı analizleriyle, küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye'ye etkilerini anlamak,

-Jeopolitik değerlendirmelerle, gelişen gündeme ilişkin stratejik bir bakış açısı kazanmak,

-Türkiye'nin iç ve dış politikasındaki önemli olayların perde arkasını öğrenmek, anlamak ve yorumlamak için bize katılın…

Haber ve analizde öncü olan gazetemizle, dünya jeopolitiğinin ve stratejik gündemin özünü keşfedin…

Jeopolitik kırılma noktalarına, stratejik düşünceye, jeostratejik zorlukları-fırsatlara ve Türkiye'nin pozisyonuna derinlemesine mercek tutan gazeteniz EKONOMİ-Diplomatik’le tanışın...