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DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) ile 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) başvurular başladı.

Haber Merkezi
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DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
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ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular, 13 Mart'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2024-DUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

Sınavlar, 20 Nisan'da uygulanacak.