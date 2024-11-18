Düşme tehlikesi geçiren uçak, Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı: Yolcular fenalaştı
İstanbul'dan Mersin'e gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, şiddetli hava şartları nedeniyle yaklaşık üç saat boyunca havada beklemek zorunda kaldı. Türbülansın yoğun olduğu uçuş sırasında düşme tehlikesi atlatan uçakta, yolcuların büyük bir kısmı rahatsızlandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dün saat 16.00'da kalkış yapan İstanbul-Mersin uçağında panik dolu anlar yaşandı. Uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle inişte güçlük çekti.
3 saat boyunca havada kaldı
Pegasus Hava Yolları'nın PC2092 numaralı seferini gerçekleştiren Airbus A321 marka yolcu uçağı, yaklaşık 3 saat boyunca havada kaldı.
Uçak, Kayseri Erkilet Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Gazeteci Ali Türkaslan'ın haberine göre; uçaktaki yolculara çok sayıda sağlık ekibi acil müdahalede bulundu.
Yolculara "Kendi imkanlarınızla gidin" denildi
Yaşadıkları travma sonrası havayolu şirketi olan Pegasus yetkililerinden destek bekleyen yolculara “Kendi imkanlarınızla gidin” denildiği iddia edildi. Yolcular ayrıca, yaşananlar nedeniyle uçuşu yöneten İtalyan Pilot Monica De Guidi’yi suçladı.