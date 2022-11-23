Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Yaşanan depremde farklı illerde 80 kişi yaralandı. Deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi ise yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre; Düzce’de 37, İstanbul’da 2, Zonguldak’ta 10, Sakarya’da 26, Bolu’da 1 ve Bursa’da 4 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'deki 37 yaralıdan bir kişinin durumun ağır olduğu ve hastanede entübe edildiğini açıkladı.

Koca, solunum cihazına bağlı olan hastanın bir evin birinci katından düşerek yaralanan 28 yaşındaki Afganistan uyruklu bir kişi olduğunu belirtti.

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 31 yaşındaki Nijeryalı deprem anında paniğe kapıldı ve evinin balkonundan atlayarak yaralandı.

8 bin konutta hasar tespiti yapılacak

Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.

Bakan Soylu, "8 bin konutta özellikle Gölyaka'da hasar tespit çalışması yapılacak. Gerekli ekipler gönderildi. Valiliğin koordinasyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün koordinasyonunda gerekli taramalar yapılacak." dedi.

Deprem nedeniyle araçlarına yakıt almak isteyenler, akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Artçı sarsıntıların devam ettiği kentte soğuk hava nedeniyle battaniyelere sarılan vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

DÜZCE'DE CAN KAYBI YAŞANMADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuz bilgi yok. Söylediğim gibi birkaç köyde ahır yıkılması söz konusu." dedi.

Depremin merkez üssü olan Gölyaka ilçesinde yetkililerden bilgi alan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 70'in üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini belirterek, "4,4'ün üzerinde en son zannediyorum 6.50'de bir 4,3 daha geldi ve bu seviyelerde artçı sarsıntılar da 4'ün üzerinde artçı sarsıntı olabilir. Onun için mümkün olduğunca az hasarlı, hasarlı veya orta hasarlı binalarda durmamak lazım." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar bir ağır hasarlı bina ile ilgili ihbar veya bildirim gelmediğini vurgulayan Bakan Soylu, yaptıkları taramalarda da böyle bir sonuca şu anda ulaşmadıklarını bildirdi.

Düzce Valisi, Düzce Belediye Başkanı ile bir değerlendirme ortaya koyduklarını vurgulayan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 30'un üzerinde yaralı söz konusu daha önce verdiğimiz bilgi çerçevesinde bir yaralımız ağır. Bolu'da da atlama suretiyle bir yaralımızın leğen kemiği kırık. Herhangi bir hayati tehlikesi yok ama Düzce'deki yaralının hayati tehlikesi var. Depremin olduğu 04.08'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza aralıklı olarak bilgi arz ettik. Hem 4,5 hem ondan sonraki yarım saatlik süreler içerisinde... Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda valilerimizle de görüşüp, kendilerinden illeri ile ilgili bilgileri aldılar. Biraz önce de yine Sayın Cumhurbaşkanımıza buraya indiğimizde bir bilgi daha arz ettik. Bir elektrik kesintisi var bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle yavaş yavaş kontrollü bir şekilde veriliyor, şebekeye de elektrik verildi. Biraz sonra elektrikle ilgili de herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak."

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ KAÇAKLARI İÇİN TEDBİR ALINDI

Bakan Soylu, doğal gaz ve elektrik kaçakları konusunda tedbirler alındığına işaret ederek, "70'in üzerinde artçı sarsıntı olduğunu söylemiştim. Vatandaşlarımıza gerek Kızılay gerek AFAD tüm ekipler battaniye olsun, diğer kendilerinin özellikle dışarıda kalabilecek imkanları sağlamak için desteklerde bulunuyorlar. Bölgelerden AFAD ekiplerimiz ve Kızılay ekiplerimiz, bölgeye intikal ediyor Allah'a şükür. Şu anda herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuz bilgi yok. Söylediğim gibi birkaç köyde ahır yıkılması söz konusu. Onlarla ilgili arkadaşlarımız da gerekli tespitleri yapıyorlar, tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

96 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

Düzce'deki 5,9'luk depremin ardından en büyüğü 4,3 büyüklüğünde olan 96 artçı sarsıntı kaydedildi.

DÜZCE ÇİLİMLİ'DE DE 4,7'LİK DEPREM

Düzce'nin Çilimli ilçesinde de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Düzce'nin Çilimli ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Düzce, Ankara, İstanbul ve Sakarya AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir" denildi.

DÜZCE VE SAKARYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Düzce ve Sakarya'da deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine ulaşan yaralanma ya da can kaybı bilgisi olmadığını söyledi.

Özlü, depremin ardından NTV canlı yayınında kentteki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Depremin çok şiddetli hissedildiğini belirten Özlü, "Uykudaydım, çok şiddetli hissettik. Bütün evin dolap kapıları açıldı, birtakım cam eşyalar kırıldı. Şu ana kadar bize ulaşan bir yaralanma, ölüm haberi yok çok şükür." dedi.

İnsanların sokağa çıktığını ve kentte artçı sarsıntılar hissedildiğini dile getiren Özlü, "Depremi bundan yaklaşık 30 yıl önce yaşamış bir şehir olarak biz aslında depreme alışık insanlarız ancak son dönemdeki yeni kuşak buna çok alışkın değil. İnsanların büyük bir kısmı dışarıda, caddede şu anda." diye konuştu.

Kentte elektriklerin kesik olduğunu aktaran Özlü, "Henüz hava karanlık, tespitler yapacağız ama şu ana kadar gelen kötü bir haber çok şükür yok." dedi.

VALİ YERLİKAYA: İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ, TAKİP EDİYORUZ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli depremin ardından kentte 112 ve AFAD merkezine gelen herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığını bildirdi.