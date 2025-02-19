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115 kişinin hayatını kaybettiği 'Ebrar Sitesi' davasında karar çıktı!

Ebrar Sitesi davasının karar duruşmasında, sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'e 18 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Ahmet Doğan, Meliha Teker ve Salih Tepebaşılı ise beraat etti.

Haber Merkezi
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115 kişinin hayatını kaybettiği 'Ebrar Sitesi' davasında karar çıktı!
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 115 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Ebrar Sitesi B Blok davasının karar duruşmasında, sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'e 18 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar Ahmet Doğan, Meliha Teker ve Salih Tepebaşılı ise beraat etti.

22 yıla kadar hapisleri isteniyordu

6 Şubat depremlerinde 115 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi B Blok davasında, sanıklar Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, Ahmet Doğan, Meliha Teker, Salih Tepebaşılı ve Mustafa Timurbanga hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

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