Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı: 575 hektar etkilendi

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköyü köyü yakınlarında dün saat 16.05’te tarım arazisinde başlayan ve rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçrayan 24 saat sonra kontrol altına alındı.

Dün Çanakkale’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün havadan helikopter ile bölgede yaptığı incelemenin ardından Çanakkale Savaşları Destanı Tanıtım Merkezinde konuşlu Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracı önünde yangının son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yangının dün 24 saat önce Eceabat’ta kırsal alanda başlayarak ormana sirayet ettiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Şu an itibariyle bu yangınla alakalı son kontrollerimizi yaptık. Aslına bakarsanız 2 saati aşkın bir süredir çok yoğun ve şiddetli rüzgar sebebiyle bazı yerlerin acaba yeniden aktif hale gelmesi mümkün olabilir mi diye kontrol ettik. 2 kez alanın tamamının üzerinden geçtik ve an itibariyle söyleyebilirim ki Çanakkale-Eceabat yangını kontrol altına alınmıştır. İlk başladığı andan itibaren 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve iş makinesi yaklaşık 540 personel ile başlamıştık. An itibariyle uçaklarımız, helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımız, arazözlerimiz, iş makinelerimiz de dahil olmak üzere AFAD, valilik, diğer kamu kurumları hatta özel sektördeki bazı kurumlarında katılımlarıyla yaklaşık 300 araç sayısına ulaştık ve bine yakın arkadaşımız da dünden itibaren bu yangınla mücadeleyi gerçekleştirmiş oldu. Yangından etkilenen alan 575 hektar. Burada bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Yanan alandan bahsetmiyorum. Yangından etkilenen alandan bahsediyorum. Arkadaşlarımız bütün her şey bittikten sonra ne kadar alanın hasar gördüğünü ayrıca yayınlayacaklar. Yaklaşık 340 hektar alan ormanlık, geri kalanı da orman dışı kırsal alan. Sabah ki açıklamamda söylemiştim, gece saat 02.30 sıralarında Gelibolu'da çıkan bir yangın bizim güçlerimizi bölmemize sebep oldu. Belki de bu kadar da uzamayacaktı bu konu. Ancak onu da hemen hızlı bir şekilde müdahale ederek 2 saatin içerisinde arkadaşlarımız kontrol altına aldılar. Onun da bir özelliği bir köye, Değirmendüzü, köyüne çok yakındı. Dolayısıyla bir yerleşim yerini gecenin iki buçuğunda etkilemesi söz konusu olabilecekti. Ben dünden bu yana her kademede, her seviyede kimler varsa, alevlerin içerisinde olan ateş savaşçısı arkadaşlarımdan, Orman Genel Müdürlüğü'ne mensup arkadaşlarımdan, geri planda onlara destek veren kimler varsa, buradaki bin kişiden bahsetmiştim, onlara ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Araç hareketliliği devam ettiği için, çünkü soğutma çalışmaları devam edecek, Tarihi Yarımada'nın ziyaretçiye açılması hususu sabah söylediğim gibi kısmi olarak devam edecek. Alan başkanlığımız tarafından herhangi bir gelişme olduğu takdirde duyurulacak. Boğaz'ın gemi trafiğine açılmasıyla ilgili herhangi bir engel kalmadı. An itibariyle de boğazın her iki tarafında da gemi trafiğine açılması söz konusu olacak. Yine boşaltılan 2 köyümüz vardı. O 2 köyümüzün de tekrar sakinlerinin evlerine geri dönmesinin önünde herhangi bir engel kalmadı. Önümüzdeki 5 gün boyunca Çanakkale'de mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcaklık görüleceği, hatta yer yer belli seviyelerde 80 kilometre saat hızda bir rüzgarın görülebileceği uyarılarına istinaden bu 5 gün boyunca özellikle çiftçilerimizin hasatla ilgili çalışma saatleri gündüz saat 11.00'e kadar olarak sınırlandı. Herhangi bir değişiklik olursa valiliğimiz tarafından bunun öne alınması ya da biraz daha ötelenmesi söz konusu olabilir.” dedi.

Bütün yurtta sıcaklıkların çok ciddi bir şekilde hissedildiğinin altını çizen Bakan Yumaklı, “Vatandaşlarımızın aileleriyle beraber, çocuklarıyla beraber vakit geçirecekleri alanlarda, mesire alanlarında, kendilerine ayrılmış olan piknik alanlarında ateş yakmamalarını özellikle istirham ediyorum. Çok küçücük bir kıvılcımın bırakın sadece uğraşmasını ya da bununla ilgili gönül yorgunluğunu, bu ülkenin kaynaklarını yok ettiğini de, o ekosistemdeki bütün canlıların yok olduğunu da düşünerek hassasiyet gösterilmesini özellikle istirham ediyorum. Hali hazırda 4 aktif yangınımız var. Bunlardan birisi dün 18.30'da başlamıştı ve 18.38'de müdahale etmiştik Uşak'ta. Aslına bakarsanız enerjisi de kısmen düşürülmüştü. Yalnız orada da çıkan çok şiddetli rüzgar bizim kontrol altına alındığı anonsunu yapmamıza engel oldu maalesef. Emin olduktan sonra bununla ilgili bilgiyi de yine siz değerli basın mensuplarımız vasıtasıyla kamuoyumuza duyuracağız. Manisa Soma'da bir yangınımız çıktı 14.40'da, 14.55'de müdahil olundu buraya. Ormanda başladı. Yine orada da çok kuvvetli rüzgar sebebiyle yayılma, genişleme eğilimi gösterdi. Arkadaşlarımız bütün güçleriyle mücadeleye devam ediyorlar kontrol altına almak için. Balıkesir Ayvalık bügun 14.55'de çıktı yangın. 15.05'de müdahil olundu ilk anda. Çöplükte başladı ve maalesef ormana sirayet etti. Ancak arkadaşlarımdan en son aldığım bilgi iyiye gittiği yönünde. Yine dediğim gibi bununla ilgili bilgileri de aktaracağız. İzmir'de Çeşme-Karaburun da 14.50'de bir yangın çıktı. 15.05'de müdahil olundu. Bu da orman dışı bir alanda başladı ve ormana sirayet etti. Her halükarda biz bu hatırlatmamızı yapalım. Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu düşünürsek ve çok basit göz ardı ettiğimiz bir takım tedbirlerin alınmaması sebebiyle işte biraz önce söylediğim gibi ülkenin kaynaklarını, oradaki bütün ekosistemi yok edecek bir şeye sebep olacağımızı hiçbir şekilde unutmayalım. Ben Çanakkale'ye ve ülkemize geçmiş olsun diliyorum. Tekrar bayramın bu son gününde bütün vatandaşlarımızın mübarek kurban bayramlarını tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Yangınlardan zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, “Şimdi bununla ilgili prosedür belli. Eğer bunların sigortası var ise sigortalarından alabilecekler. Çünkü bu bir afet. Onun dışında da yine ilgili arkadaşlarımız, valiliğimizin önderliğinde hasar tespitlerini yapacaklar. Biz 12 ay boyunca yangın çıkmaması adına bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri yaptık, duyuruları yaptık. Valiliğimiz herhalde sadece Çanakkale valiliği için söylemiyorum, yangın bölgesinde, yangın riski altındaki illerimizin valileriyle bir toplantı yaptık. Bir tam gün boyunca eline boyuna bütün hepsini konuştuk. Bütün tedbirleri konuştuk. Aslına bakarsanız iş dönüp dolaşıp bizlerin yani insanların her ne işte uğraşırsak uğraşalım yaptığımız işin neye etki edeceğini düşünmekten geçiyor. Dolayısıyla ister çiftçi olsun, ister buraya gelen bir ziyaretçi olsun hiç fark etmez herkesin yapmış olduğu faaliyetin özellikle de bugünlerde neye sebep olabileceğini bir kez daha düşünmesi gerekir bunu söylemek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bu kadar ağır şartlarda, gerçekten sonuçları itibariyle ağır sonuçlara sebep olabilecek yangınlara müdahalede son derece hızlıyız. Bunun da sebebi araç konuşlandırmalarından hem ekipman hem de personel olarak kabiliyetimizin artmasına kadar. Ben tabii genellemek istemiyorum ama vatandaşlarımızın büyük bir kısmının bizlere destek olmasına kadar, kamu kurumlarının AFAD, valiliklerimiz, diğer kamu kurumlarımız başta olmak üzere eş güdüm içerisinde çok iyi bir senkronizasyonla çalışmasına kadar birçok etken var. Ancak şunu söyledik hep, biz yangını 3 kategoriye ayırdık. Yangın öncesi, yangın esnası ve yangın sonrası. Yangın öncesine çok büyük önem verdik. Dolayısıyla biz bir kez daha tekrar edelim, asıl başarıyı yangının çıkmamasında görüyoruz. Bu başarı sadece bir bakanlık başarısı değildir, bu ülkenin başarısıdır. Çünkü sahip olduğumuz ülkenin yeşil vatanıdır. Bunları korumakla ilgili bizim gayretimiz, çabamızdır. Yangın esnasında işte bu biraz önce söylediğim gerçekten arkadaşların risk analizleriyle birlikte bütün ekipmanlarını ilgili yerleri konuşlandırması ve sürekli olarak sahada olması bizim çok hızlı müdahale etmemize gerekçe hazırlıyor. Ben bu vesileyle tekraren canı gönülden çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.