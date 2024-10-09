Ecrin Su Çoban'dan Discord açıklaması! Dolandırıcılık ve şantaj iddialarıyla gündeme geldi

Türkiye geçtiğimiz cuma günü İstanbul Fatih'teki Yedikule Surları'nda yaşanan katliamla ayağa kalktı. Sur canisi Semih Çelik’in, önce Ayşenur Halil sonra da İkbal Uzuner'i katletmesiyle gündeme gelen Discord platformuyla ilgili dikkat çeken iddialar gelmeye devam ediyor.

Erişim engeli getirilen Discord platformunda depremzedeleri dolandırdığı hatta şantaj ile kurbanlarından para aldığı iddialarıyla fenomen Ecrin Su Çoban adı sosyal medyada sıkça konuşulmuştu.

Ecrin Su Çoban'dan Discord açıklaması

Instagram hesabından açıklama yapan Ecrin Su Çoban da, "Hakkımda ortaya atılan tamamı asılsız ve hayal ürünü olan iddialara itibar etmeyiniz. Bu iddiaları ortaya atanlar hakkında ailem ile birlikte suç duyurusunda bulunduk. Gerekli açıklamayı avukatım ile birlikte detaylı şekilde vereceğimi bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

Fenomen tüm iddiaları reddetti

Instagram'da 670 Bin, TikTok'ta yaklaşık 2 milyon takipçisi olan Çoban, Discord dolandırıcılığı ve şantajcılığı hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Ecrin Su Çoban kimdir?

Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. 2018 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasıyla tanınan Ecrin su Çoban, yarışmada ilk olarak Nil Karaibrahimgil’in Kanatlarım Var Ruhumda isimli şarkıyı seslendirdi. Ardından çeyrek finalde Atiye’nin Ya Habibi ve yarı final de Gökçe Tik Tak şarkılarını söyleyen Çoban, finalde elendi. Ecrin Su Çoban, 2019 yılında "Afili Aşk" dizisinin "Afili Aşk" şarkısını Aslı Demirer ile seslendirdi. Ecrin Su Çoban oyunculuk kariyerine 2019 yılında Masal Şatosu: Sihirli Davet sinema filmi ile başladı.