Ege Akersoy için tahliye kararı
İstanbul'daki Filistin'e destek eylemi sonrası Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy için tahliye kararı verildi.
İstanbul'da Ege Akersoy hakkındaki Kelime-i Tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Ege Akersoy'un 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Ayrıca mahkemece Akersoy'un tahliyesine karar verilirken yurtdışına çıkma yasağı da konuldu. İlk duruşma 14 Şubat tarihinde görülecek.
Ne olmuştu?
Akersoy, İstanbul'da 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde düzenlenen 'Filistin'e destek, şehitlere rahmet' mitinginden sonra taşıdığı "Kelime-i Tevhid" bayrağı nedeniyle İsmail Aydemir'e yumruk atmış, Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.