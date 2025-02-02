Ege Denizi'ndeki depremler sonrası tahliyeler başladı: Tsunami riski uyarısı

Ege Denizi'nde son günlerde artan sismik hareketlilik, yetkilileri hızlı önlemler almaya yöneltti. Santorini Adası'nda kaydedilen depremler sonrası okullar bir günlük süreyle tatil edilirken, halka ve turistlere olası tehlikelere karşı uyarılar yapıldı.

Santorini'de son 24 saat içinde yaşanan sarsıntılar üzerine acil durum toplantısı düzenleyen yetkililer, okulların 3 Şubat Pazartesi günü kapalı olmasına, kapalı alanlardaki büyük etkinliklerin iptal edilmesine ve riskli bölgelerin kısmi tahliye edilmesine karar verdi.

Reuters'ın haberine göre, yerel halk ve turistler olası bir deprem veya tsunami riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Tsunami uyarısı yapıldı

Yunan sismologlar, bölgedeki sismik aktivitenin artması nedeniyle endişelerini bildirdi. Öte yandan uzmanlar, denizaltı fay hatlarının yüzeye yakınlığı nedeniyle tsunami riskine de dikkat çekti.

Yunan hükümeti, olası senaryolara karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Yetkililer, 2011-2012'deki gibi bir volkanik patlama olasılığını değerlendiriyor. Santorini, tarih boyunca birçok kez sismik ve volkanik olaylara sahne olmuş bir bölge olarak biliniyordu.

"Depremler volkanik aktiviteyle bağlantılı olabilir"

Volkanik yapısıyla bilinen Santorini Adası, geçmişte büyük volkanik patlamalara sahne olmuştu. Yer bilimciler, bölgede meydana gelen küçük çaplı depremlerin volkanik aktiviteyle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu.

Santorini Kalderası’nda yapılan ölçümler, yer altındaki magmanın hareketlendiğine işaret ediyor. Adada bir haftadır devam eden sarsıntılar genellikle düşük şiddette hissedildi.

Santorini’deki volkan, en son 1950 yılında patlamış ve küçük çaplı etkiler yaratmıştı. Yetkililer, adadaki sismik hareketleri izleyerek olası risklere karşı önlem aldı.

Bölgedeki sismik hareketliliğin turizm faaliyetlerini etkilemediği bildirildi. Deprem araştırma merkezleri, halkı paniğe neden olabilecek yanlış bilgilere karşı dikkatli olmaya çağırdı. Bilim insanları, adada meydana gelen hareketliliğin düzenli gözlemlerle değerlendirildiğini ifade etti.